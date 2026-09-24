„Mažylis Mocartas“ kvies patirti teatrą kitaip

Koncerto metu vaikai kartu su tėveliais bus kviečiami patogiai įsitaisyti ant minkštų kilimėlių ir leistis į pirmąją pažintį su klasikine muzika. Skambės Wolfgango Amadeus Mocarto ir kitų kompozitorių klasikinės muzikos kūriniai, kuriuos atliks Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro muzikantai: Rasa Šimelionytė, Gabrielė Brazdeikytė, Viktė Nabažienė ir Margarita Filipova. Koncertą ves ir apie muziką įdomiausias istorijas pasakos Monika Longo. Beje, mažieji klausytojai galės ne tik klausytis, bet ir judėti pagal ritmą, tyrinėti aplinką.
Ruošiantis šiam renginiui teatras konsultavosi su Klaipėdos autizmo asociacija „Lietaus vaikai“. Buvo svarbu ne tik pritaikyti koncertą, bet ir geriau suprasti, su kokiais iššūkiais susiduria šeimos, auginančios vaikus, turinčius individualių poreikių, norėdamos kartu apsilankyti kultūros renginiuose.
Klaipėdos „Lietaus vaikų“ vadovė Diana Stadalninkė, turinti daugiau nei aštuonerių metų savanorystės patirtį dirbant su vaikais, turinčiais autizmo spektro sutrikimą, sako, kad tokių renginių šeimoms labai reikia. „Tėvams labai svarbu, kad nereikėtų galvoti, kaip vaikas sureaguos ar kaip jo elgesį supras aplinkiniai. Jeigu jis atsistos, pradės šokti, ploti, dainuoti, garsiau išreikš savo emocijas ar atsiguls ant grindų – tai tiesiog jo būdas dalyvauti ir patirti renginį“, – sako D. Stadalninkė.
Ji prisimena vieną tokį renginį, į kurį buvo pakviesti tik vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą, ir jų tėvai. „Viena mama pasakojo, kad buvo tiesiog euforijoje. Jai nereikėjo jaudintis, dėl aplinkinių nuomonės. Kiekvienas vaikas galėjo savaip patirti reginį. Tėvai sakė, kad labai reikėtų daugiau tokių renginių“, – pasakoja asociacijos vadovė.
Pasak D. Stadalninkės, Klaipėdoje šeimoms vis dar trūksta kultūros ir laisvalaikio vietų, kuriose vaikai, turintys autizmo spektro sutrikimą ar individualių sensorinių poreikių, galėtų jaustis patogiai. Įprastame spektaklyje ar koncerte vaikui gali būti per daug triukšmo, žmonių, šviesos ar kitų dirgiklių. Taip pat ne visiems vaikams lengva ilgą laiką ramiai sėdėti savo vietoje.
„Didžioji dalis mūsų aplinkos vis dar labiausiai pritaikyta neurotipiniams žmonėms, todėl vaikui, turinčiam autizmo spektro sutrikimą, dažnai tenka pačiam prisitaikyti prie aplinkos. Labai svarbu, kad atsirastų vis daugiau vietų ir renginių, kuriuose būtų priešingai – aplinka prisitaikytų prie vaiko poreikių. Kad jis galėtų ateiti, būti savimi ir patirti reginį, o ne stengtis tiesiog išbūti“, – teigia D. Stadalninkė. Jos teigimu, svarbi ir pati muzika. Klasikinė muzika gali būti raminanti, padėti sutelkti dėmesį, o galimybė ją patirti ne vien sėdint ir klausantis, bet ir judant ar įsitraukiant, vaikams ypač patraukli.
Į tai atsižvelgta ir rengiant „Mažylį Mocartą“. Koncertas vyks mažesniam žiūrovų skaičiui skirtoje salėje „Marios“, kurioje bus pritemdytas apšvietimas ir sumažintas sensorinių dirgiklių kiekis. Vaikai ir jų tėvai galės bet kuriuo metu išeiti iš salės ir į ją sugrįžti.
„Vaikai nebus kviečiami tik ramiai sėdėti ir klausytis. Jie galės judėti pagal muziką, tyrinėti aplinką, o prireikus – atsitraukti nuo veiksmo. Taip kuriama aplinka, kurioje skirtingos vaikų reakcijos į muziką ir aplinką yra gerbiamos ir priimamos. Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras ieško sprendimų, kaip savo erdves ir renginius vis labiau pritaikyti žmonėms su skirtingais poreikiais“,- sako Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė.
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