„Laluna“ gimtadienį Šilutėje atšventė su trenksmu

Į Šilutę – susitikti su klausytojais
Į Šilutę „Lalunos“ komanda atvyko ne tik švęsti gimtadienio, bet ir susitikti su klausytojais bei prisistatyti Pamario krašto žmonėms. Tiesioginės transliacijos metu šilutiškiai galėjo iš arti pamatyti, kaip gimsta radijo eteris, susitikti su laidų vedėjais, pasisveikinti ir tapti gyvo radijo dalimi.
Prie eterio prisijungė Šilutės rajono meras
Šventinės transliacijos metu prie gyvo eterio prisijungė Šilutės rajono savivaldybės meras Vytautas Laurinaitis. Jis pažadėjo, kad savivaldybės automobiliuose ir savo asmeniniame automobilyje naujas „Lalunos“ dažnis bus tikrai surastas ir įsimintas.
Apie turtingą Šilutės kultūrinį gyvenimą radijo eteryje pasakojo Šilutės kultūros centro direktorė Jūratė Pancerova. Šilutės turizmo informacijos centro vadovė Lina Vaičekauskienė kvietė „Lalunos“ klausytojus atrasti Pamario kraštą, aplankyti įdomiausius Šilutės turistinius objektus ir geriau pažinti miestą bei jo apylinkes.
Ypatingas sutapimas – klausytojas Rokas
Radijo transliacijos metu „Lalunos“ programų vedėjus Vaidą Vytaitę ir Vilių Regalą ypač nudžiugino klausytojo Roko apsilankymas. Radijo darbuotojai galėjo pamatyti, kaip atrodytų „Laluna“, jei ji būtų žmogus – Rokas gimė tais pačiais metais, tą patį mėnesį ir tą pačią dieną kaip „Laluna“.
Klaipėdoje – klausytojų prisiminimai
Šventė vyko ir „Lalunos“ studijoje Klaipėdoje. Joje dirbę radijo programų vedėjai Jūratė Žavoronkova ir Vytautas Žilėnas priiminėjo klaipėdiečius klausytojus.
„Tiek dėmesio, dovanų ir meilės jau seniai nejautėme. Mūsų klausytojai fantastiški“, – po tiesioginio radijo eterio sakė Jūratė.
Radijo vedėjus ypač pradžiugino klausytojos Indrės skambutis. Ji prisiminė, kad prieš 24 metus „Lalunos“ eteryje susipažino su savo dabartiniu vyru Tomu. Kitais metais pora švęs sidabrines vestuves.
Gimtadienis neapsiėjo be dovanų
Šventinės transliacijos metu netrūko ir dovanų. Klausytojams buvo dovanojami gardūs šakočiai iš „Smaližiaus kertelės“, o gimtadienio partneris „HELIOS Galerija“ įsteigė net 400 eurų vertės dovanų kuponą „ARV santechnika“ prekėms įsigyti.
Aktyviausiems ir linksmiausiems Šilutės klausytojams buvo dovanojami „Lalunos“ marškinėliai.
„Laluna“ dabar skamba ir Šilutėje
Šventinė transliacija tapo proga „Lalunai“ prisistatyti Šilutės ir Pamario krašto žmonėms, o naujojo 88,9 MHz dažnio pristatymas tapo svarbia 31-ojo gimtadienio dalimi.
Nuo šiol Pamario krašto žmonės „Lalunos“ gali klausytis 88,9 MHz dažniu Šilutėje. Klaipėdoje radijo stotis ir toliau transliuoja 94,9 MHz dažniu.
„Dabar mūsų daugiau“ – skelbia naujasis „Lalunos“ šūkis. Nuo šiol „Laluna“ – dar didesnė Vakarų Lietuvos radijo stotis, skambanti garsiau visame regione.
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