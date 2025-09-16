 Kretingoje restauruojama koplyčios freska

2025-09-16 12:21
„Klaipėdos“ ir BNS inf.

Kretingoje restauruojama vienuolio, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminijos kūrėjo, bibliofilo, vietos žmonių šventuoju laikomo Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo koplyčios freska.

Atnaujinimas: Kretingoje J. A. Pabrėžos kapo koplyčioje restauruojama freska „Švč. Mergelė Marija nuolatinė globėja“.
Atnaujinimas: Kretingoje J. A. Pabrėžos kapo koplyčioje restauruojama freska „Švč. Mergelė Marija nuolatinė globėja“. / J. Kalinsko nuotr.

1794 m. sukilimo dalyvis J. A. Pabrėža (1771–1849) mokėsi Kretingos gimnazijoje, paskui studijavo Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės vyriausiojoje mokykloje.

Baigęs Žemaičių kunigų seminariją Varniuose, garsėjo kaip pamokslininkas, liaudies medicinos žinovas ir gydytojas.

Vėliau tapo pranciškonu, gavo dvasinį Ambraziejaus vardą.

Kretingos bernardinų mokykloje dėstė lotynų kalbą, gamtos mokslus, tikybą, parašė lotynų kalbos ir geografijos vadovėlių.

J. A. Pabrėža yra palaidotas Kretingoje, jis vietinių žmonių net laikomas šventuoju, jo kapas nuolat lankomas.

Šiuo metu J. A. Pabrėžos kapo koplyčioje restauruojama freska „Švč. Mergelė Marija nuolatinė globėja“ bei tvarkomas sienų dekoras pietvakarinėje koplyčios sienoje.

Darbų metu nuo sienos aplink freską ketinama pašalinti senus dažų sluoksnius, atkurti autentiškus tapybos fragmentus.

Restauravimo darbus atlieka bendrovė „Restauratorių gildija“, tam savivaldybė skyrė 57 tūkst. eurų finansavimą.

