Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras rudenį pasitinka su šokio premjera „Formos“

Žiūrovams pristatyti du ryškūs kūriniai: britų choreografo Douglaso Lee šokio spektaklis „Kalista“ („Callisto“), sukurtas 2024 m. Klaipėdos festivaliui, bei vienaveiksmio baleto „Saldžiakartės būties pastraipos“ pasaulinė premjera, kurio autorius – KVMT baleto trupės meno vadovas, choreografas Gajus Žmavcas.
Menininkas G. Žmavcas šiam pastatymui sukūrė ne tik choreografiją, bet ir kostiumus bei originalią muziką styginių instrumentams. Partitūrą orkestrui subtiliai aranžavo Vladimiras Konstantinovas, jis ir dirigavo KVMT styginių grupei. Choreografas pabrėžė, kad tai pirmas kartas, kai jam teko kurti muziką styginių ansambliui, ir dėkojo V. Konstantinovui už profesionalų aranžavimą, o atlikėjams – už jų atsidavimą.
Publiką nustebino ir KVMT styginių grupės susodinimas scenoje. Šis sprendimas leido trupei tapti ne tik muzikine, bet ir vizualine spektaklio dalimi. Spektaklio atmosferą sustiprino įtaigus šviesų dizainerio Edvardo Osinskio darbas.
Svarbiausias vakaro solistas – KVMT baleto trupė. Tai universalūs, tarptautinę patirtį sukaupę profesionalai, į Klaipėdą atvykę iš įvairių pasaulio šalių ir atstovaujantys skirtingas baleto mokyklas. Premjeroje jie po ilgos pertraukos vėl šoko ant puantų – tai tikras iššūkis šiuolaikinio šokio atlikėjams, tačiau kartu neatsiejama klasikinio baleto dalis, suteikusi pastatymui ypatingos estetikos ir grakštumo.
Antrojoje diptiko dalyje žiūrovai išvydo Klaipėdos festivalyje jau pristatytą D. Lee šokio spektaklį „Kalista“ („Callisto“), sukurtą pagal australų garso menininko Nicolaso Sávva muziką. Šiame kūrinyje organiškai susiliejo šiuolaikinė choreografija, elektroniniai garsai ir minimalistinis apšvietimas, suteikęs pasirodymui išskirtinės atmosferos.
Premjera „Formos“ tapo ryškiu įrodymu, kad Klaipėdos valstybinis muzikinis teatras – tai vieta, kur susitinka tarptautinė patirtis, kūrybinė drąsa ir baleto tradicijos. Naujasis sezonas žada ne tik dar daugiau šokio, bet ir plačią meninių atradimų paletę, o žiūrovai gali būti tikri – rudenį laukia dar daugiau nepakartojamų susitikimų su muzika, šokiu ir teatru.
