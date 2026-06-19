Klaipėdos pilies džiazo festivalį uždarys ypatingas koncertas: bažnyčioje skambės angeliški balsai

Tai bus jautrus susitikimas su muzika, kuri gydo. Ilgametis festivalio projektas „Muzika gydo“ kiekvienais metais kviečia atsigręžti į žmogaus vidų – ten, kur garsas tampa ne pramoga, o šviesa, ramybe ir viltimi. Šiemet šią ypatingą misiją patikėta nešti kolektyvui, kurio tyras skambesys jau daugelį metų paliečia klausytojų širdis.
Legendinis berniukų choras „Gintarėlis“ išaugino ne vieną ryškią Lietuvos asmenybę, o jo balsuose iki šiol gyvena tikrumas, disciplina, jautrumas ir ypatinga vidinė švara. Chorui vadovauja Asta Kontautienė, Regina Vindžigalskienė ir Tomas Ambrozaitis.
Festivalio uždarymo koncerte pasirodys ir talentingasis solistas Arijus Agurkis – jaunasis dainininkas, jau aštuonerius metus dainuojantis „Gintarėlyje“, pelnęs apdovanojimų respublikiniuose konkursuose bei atlikęs solo partiją Alvido Remesos oratorijoje „Sakmė apie Mėmelburgą“.
„Kasmet festivalį norisi užbaigti labai jautriai. Didžiulis džiaugsmas festivalio pabaigą patikėti šiems jauniems, tyriems balsams. Atrodo, kad tokiose akimirkose muzika tampa malda, o žmogaus širdis – truputį šviesesnė ir ramesnė“, – sako festivalio vadovė Inga Grubliauskienė.
Festivalio organizatoriai neabejoja, kad šis koncertas taps vienu jautriausių visos festivalio savaitės koncertu, kuriame džiazas susitiks su dvasingumu, vaikišku tyrumu.
Koncertas įvyks birželio 28 dieną, 13 valandą, Klaipėdos Šv. Pranciškaus Asyžiečio bažnyčioje.
Daugiau informacijos: www.jazz.lt.
XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba, Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija ir „Ignitis renewables“.
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