Klaipėdos „Kultūrpoliui“ sukanka metai: netrukus pasirodys jubiliejinis 5-asis žurnalo numeris

Pasak žurnalo redaktorės Jutos Kiudės, žaidimai dažnai sumenkinami iki vaikiško, nerimto užsiėmimo, o pasiūlyti suaugusiam žmogui pažaisti tolygu mesti jam įžeidimą. Tačiau čia pat redaktorė priduria: „Aš negaliu pamiršti austrų rašytojo Hugo von Hofmannstahlio minties, kad gylį geriausia paslėpti paviršiuje. Tai gal žaidime – visa esmė?“
Šiame numeryje rasite jautrių, graudinančių pokalbių apie tuos, kurie visuomenėje yra pažeidžiamiausi, o žaidimas jiems yra lyg būdas negalvoti apie mirtį. Pati Klaipėda taps žaidėja istorinių įvykių sūkuryje, kuris ne visada sukasi taip, kaip mes norime ar įsivaizduojame.
5-ajame numeryje rašoma ir kaip žaidžiame klases Klaipėdos kultūros komunikacijos lauke – sužinosime, kaip kultūra mezga ryšius su savo dalyviais, susipažinsime su spalvingais klaipėdiečiais bei veiklomis, kurios pastaruoju metu Klaipėdoje užima laisvalaikio rinką.
„Čia, Klaipėdoje ir aplink ją, turime išties daug talentingų žmonių, unikalių istorijų, įdomių idėjų ir dalykų, kuriuos dar teks atrasti“, – tikina laikonoji KKKC vadovė Žana Jegorova apie miestą ir apie patį „Kultūrpolį“, kuris išties išskirtinai yra klaipėdietiškas fenomenas, vietiniams gyventojams skirtas iš naujo pažinti save, o svečiams – susipažinti su Klaipėdos aura.
„Įžengęs į jos žemių uostus, jautiesi kitu žmogumi. Tarytum būtumei šaltesnis, kaip oras drėgną rytą, ar šiauresnis už patį vėją. Nors su šiaure ten nieko nėra bendro. Klaipėdoje pasijunti kitaip – netradiciškas, nepritapęs, kito pasaulio, uosto žmogus. Viskas Klaipėdoje sukasi kitaip, gal net ir pati saulė šviečia uosto žmogui šviesiau, šilčiau. Tos pačios gatvės atsiveria ir pateikia purslus įdomybių, kartu įtraukdamos į pažinties vandenyną“, – 5-ajame numeryje apie Klaipėdą rašo Kristina Mičiudė, puikiai perteikdama šiame mieste aplankantį jausmą ir žurnalo kryptį.
Žurnalas leidžiamas vieną kartą per sezoną, keturis kartus per metus. Jis išsiskiria tekstų įvairove, tarp kurių – publicistika, esė, interviu su įžymiais klaipėdiečiais, straipsniai apie Klaipėdos kultūrinį gyvenimą. Tai viena iš nedaugelio iniciatyvų, kuri atveria duris naujoms diskusijoms apie tai, kas yra aktualu čia ir dabar kiekvienam klaipėdiečiui.
Žurnalas yra mokamas. Kaina: 3,5 euro.
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