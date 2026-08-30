Klaipėdos festivalį nuspalvino prancūziškos muzikos elegancija ir jaunatviška energija

Į Klaipėdą atvykę talentingi jaunieji Prancūzijos muzikantai kartu su estų dirigente Kristiina Poska klausytojams pristatė Richardo Strausso simfoninę poemą „Taip kalbėjo Zaratustra“, Maurice’o Ravelio „Dafnio ir Chlojės“ siuitą Nr. 2 bei legendinį „Boléro“. R. Strausso partitūros atlikėjams – jauniesiems muzikantams – teko nemažas iššūkis – sukurti sodrų orkestro skambesį, tad scenoje šįkart grojo net aštuoni valtornininkai. M. Ravelio muzikoje atsiskleidė visai kita orkestro pusė – skaidresnis, spalvingesnis, subtilus skambesys. Publika šį koncertą priėmė labai šiltai – jauniesiems muzikantams ir jų dirigentei K. Poskai negailėjo aplodismentų.
Prancūzijos nacionaliniame jaunimo simfoniniame orkestre groja 16–24 metų muzikantai, atrinkti iš visos Prancūzijos. Daugeliui jų ši kelionė buvo pirmoji pažintis su Lietuva. „Mums didžiulė garbė ir laimė suteikti publikai galimybę būti pirmiesiems Baltijos šalyse, išgirdusiems šio orkestro skambesį. Džiaugiamės galėję kartu su talentinga dirigente Kristiina Poska klausytojams pristatyti tokią programą. Buvo gera matyti, kaip publika šiltai ją priėmė. Šis koncertas tapo ryškiu Karalienės Luizės jubiliejui skirto festivalio akcentu“, – sako Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė.
Karalienės Luizės 250-osioms gimimo metinėms skirtas VI Klaipėdos festivalis tęsiasi: festivalio finalą rugsėjo 5 dieną vainikuos Karlo Jenkinso „Symphonic Adiemus“ koncertas Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto kieme. Bendram pasirodymui susiburs KVMT simfoninis orkestras, Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“, Klaipėdos kultūros centro Žvejų rūmų kamerinis choras „Cantare“, Kretingos kultūros centro choras „Kristalė“ ir Palangos kamerinis choras. Diriguos KVMT vyriausiasis dirigentas Tomas Ambrozaitis. Nemokamas baigiamasis festivalio koncertas skirtas miesto bendruomenei.
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