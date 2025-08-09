Klaipėdos festivalį atidaręs Wagnerio „Lohengrinas“ skendo žiūrovų plojimuose

Jau penktą kartą Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro organizuojamas festivalis šiemet vėl suvienijo klasikinės muzikos gerbėjus, kultūros mylėtojus, meno pasaulio atstovus iš Klaipėdos ir visos Lietuvos.
Paklusdami maestro Gintaro Rinkevičiaus batutai, scenoje pasirodė žymūs kviestiniai ir teatro solistai, Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro simfoninis orkestras ir choras, papildytas tarptautinio vyrų choro „Unia“ dainininkais. Šis pasimatymas su opera atviroje scenoje, veikiamoje gamtos stichijų, buvo atliktas be pertraukų, su redakcinėmis kupiūromis – labiausiai sutrumpinus antrąjį operos veiksmą. O kūrybinės komandos – dirigento asistento Mariaus Rinkevičiaus, režisierės Rūtos Bunikytės, šviesų dailininko Andriaus Stasiulio – profesionalumas ir meninis jautrumas padėjo sukurti vientisą, įtaigią operos atmosferą.
Paslaptingąjį riterį Lohengriną pirmą kartą savo karjeroje įkūnijo vienas ryškiausių nūdienos lietuvių tenorų, dviejų „Auksinių scenos kryžių“ ir Lietuvos nacionalinės kultūros ir meno premijos laureatas Edgaras Montvidas, pernai šventęs 25-ąjį karjeros operos scenoje, o šiemet minintis savo 50 metų jubiliejų.
Karaliaus Henriko didybę perteikė artistiškasis bosas Tadas Girininkas, 2014 m. būtent už šį vaidmenį pelnęs savo pirmąjį „Auksinį scenos kryžių“ (LNOBT, rež. Andrejs Žagars), o 2021 m. įvertintas antruoju už Dalando vaidmenį R. Wagnerio operos „Skrajojantis olandas“ pastatyme Klaipėdos elinge (KVMT, rež. Dalius Abaris).
Skaistaus naivumo ir jautrumo kupiną Elzos vaidmenį sukūrė australų sopranas Lauren Fagan, kritikų liaupsinama ne tik dėl meistriškai valdomo, nugludinto vokalo, bet ir dėmesį kaustančio aktorinio talento. L. Fagan vokalo studijas baigė Londone – Gildholo muzikos ir dramos aukštojoje mokykloje ir Karališkosios operos Jette Parker jaunųjų menininkų studijų programoje (2014–2016 m.). Šiuo metu ji aktyviai koncertuoja, atlieka pagrindinius soprano vaidmenis operų pastatymuose ne tik Europoje, bet ir Kanadoje, Australijoje ir kitur. 2019 m. ji buvo apdovanota Damos Heather Begg memorialine premija, skiriama jauniems Australijos ir Naujosios Zelandijos dainininkams.
Klastingosios Ortrūdos partiją dainavo lenkų mecosopranas Wiktoria Wizner – KVMT solistė, kurios ekspresyvumas ir stipri sceninė energija jau ne kartą pelnė žiūrovų simpatijas praėjusio sezono spektakliuose. O KVMT operos bosas Evertas Soosteris (Austrija) suteikė karaliaus šaukliui būdingo iškilmingumo.
Šis vakaras, kai klasika susiliejo su jūrinio miesto dvasia, tapo įžanga į dar vieną kultūros kupiną rugpjūtį. Tarptautinis Klaipėdos festivalis tęsiasi – kiekvienas renginys laukia savo žiūrovo, savo akimirkos ir savo stebuklo.
Naujausi komentarai