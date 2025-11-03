Klaipėdos etnokultūros centre – liuteronų giesmės

Lapkričio 15 d. 16 val. Klaipėdos etnokultūros centras (Daržų g. 10) kviečia į Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblio „Adoremus“ koncertą, skirtą Simono Dacho metams, kuriame išgirsite ne tik vieno iškiliausių Klaipėdos poetų, bet ir kitų autorių sukurtų giesmių.
Apie liuteronų giedojimo tradiciją – kuo ypatingos liuteroniškos giesmės ir kodėl jos tokios svarbios tikinčio žmogaus gyvenime – papasakos liuteronų bažnyčios teologė Vilma Sabutienė.
Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios ansamblis „Adoremus“ – jau du dešimtmečius gyvuojantis kolektyvas, kurio istorijoje – gausybė įdomių muzikinių projektų ir originalių bendradarbiavimų. Ansamblis kasmet rengia bažnytinės muzikos koncertus ir originalius renginius, skirtus iškilioms progoms.
Ansamblio sudėtyje – dvylika dainininkų: profesionalūs chorinės muzikos atlikėjai ir muzikinį išsilavinimą įgiję mėgėjai. Ansamblio meno vadovė – vargonininkė ir chorinės muzikos atlikėja Renata Kreimerė.
Muzikinę programą sudaro sakralinės muzikos kūriniai, protestantiškieji choralai bei autentiškos įvairių konfesijų liaudies giesmės. „Adoremus” nuolat ieško naujų, originalių muzikinės raiškos formų, bendradarbiauja su įvairių stilių atlikėjais – džiazo trio „Klangprojekt“ (Vokietija), trimitininku Dominyku Vyšniausku, kameriniu choru „Aidija“ ir kitais.
Vokalinis ansamblis kasmet surengia eilę koncertų įvairiuose Lietuvos miestuose ir bažnyčiose. Ypatingo klausytojų dėmesio sulaukia kasmetiniai Vilniaus evangelikų liuteronų bažnyčios renginiai: kompozitoriaus J. S. Bacho gimtadienio koncertas, Advento ir Kalėdų muzikos programos. Šie tradicija tapę, nuolat naujomis idėjomis ir atlikėjų kolaboracijomis praturtinami renginiai sutraukia platų ansamblio gerbėjų ratą bei įvairaus amžiaus klausytojus.
