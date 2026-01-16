Šventinis koncertas „Mes – Lietuva!” – Vasario 16-osios minėjimas Palangoje

Muzikinė programa žada ne tik pakilią nuotaiką, bet ir netikėta forma atskleidžiamus kūrinius iš įvairiapusio ansamblio repertuaro. Gražiausius virtuoziškus šokius ir muzikinius numerius jums dovanos ansamblio „Lietuva“ choras, šokio trupė ir orkestro muzikantai.
Šiandien ansamblio „Lietuva“ kūrybinė veikla – kaip niekad veržli, nuolat kintanti, bet kartu puoselėjanti mūsų gyvą istoriją, tradicijas ir vertybes. Tad ir šventinis koncertas apjungs mus visus – programa sava, atpažįstama, įkvepianti didžiuotis lietuvių autorių kūryba bei pasaulyje unikaliu tautinių instrumentų skambesiu. Prasmingas metas sugrįžti prie šaknų ir identiteto – tai, su kuo augo mūsų seneliai, tėvai, augome mes ir augs mūsų vaikai.
Džiugios emocijos, įspūdingiausi šokiai, teatralizuoti pasirodymai ir daug daugiau.
Atlikėjai: valstybinis ansamblis „Lietuva“: vyr. dirigentas: Egidijus Kaveckas, vyr. choreografė: Aušra Krasauskaitė, vyr. chormeisteris: Algimantas Kriūnas, meno vadovas: Giedrius Svilainis.
Laikas: 2026 m. vasario 16 d. 16 val.
Vieta: Palangos koncertų salė, Vytauto g. 43, Palanga.
Trukmė: 1.15 val.
Bilietai: kaina 1 Eur.
