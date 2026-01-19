„Black Eyed Peas“ surengs įspūdingą šou Kaune

Per daugiau nei du dešimtmečius „Black Eyed Peas“ užkariavo milijonų gerbėjų širdis visame pasaulyje ir sukūrė dainas, kurios iki šiol skamba radijo eteryje, klubuose ir festivaliuose. Koncerte Kaune neabejotinai netrūks tokių kūrinių kaip „Where Is The Love?“, „I Gotta Feeling“, „Boom Boom Pow“ ar „Let’s Get It Started“ – hitų, su kuriais užaugo ne viena klausytojų karta.
„Black Eyed Peas“ muzika išsiskiria unikaliu skambesiu, kuriame susilieja hiphopas, pop, elektronika ir šokių muzika. Būtent šis žanrų derinys padėjo grupei tapti universaliu reiškiniu, sujungiančiu skirtingas auditorijas ir kultūras, o jų pasirodymai – viena ryškiausių koncertinių patirčių.
Grupė garsėja galinga scenine energija ir įtraukiančiu bendravimu su publika, todėl šis koncertas bus ne tik gyvo garso pasirodymas, bet ir tikra šventė, kviečianti šokti nuo pirmų iki paskutinių natų. Kauno „Žalgirio“ arenoje klausytojų lauks didelio masto koncertas, kuriame kiekviena daina taps bendru momentu su tūkstančiais žmonių.
Naujausi komentarai