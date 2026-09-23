Klaipėdoje naujas traukos taškas – atidaryta Meno kiemo galerija

Duris atveria vienas gražiausių senamiesčio pastatų
Bažnyčių g. 4 įsikūręs istorinis pastatas yra vienas gražiausių Klaipėdoje, gyventojams ir turistams visada smalsu užsukti ir pamatyti jo erdves iš vidaus. Antrame aukšte organizuojamos dirbtuvės, susitikimai, vasarą čia veikė nemokami drabužių dizaino užsiėmimai.
„Mintis atverti ir kitas erdves buvo gvildenama nuo šių metų pradžios. Patalpa, kurioje dabar įkurta galerija, anksčiau buvo naudojama daiktams sandėliuoti. Tai yra nedidelė erdvė, tačiau patraukli ir patogi lankytojams, o informacija pateikiama trimis kalbomis: lietuvių, anglų ir vokiečių“, – dalinasi KKKC darbuotojai.
Galerijoje – jaunosios kartos menininkės kūrybos paroda
Naujai atidaryta paroda kviečia pažinti KKKC meno kiemo rezidentės Arūnės Baronaitės kūrybą. Tai yra viena aktyviausių jaunosios kartos Klaipėdos menininkių, kurios interesų laukas apima mokslą, ekologiją, gamtos tyrimus.
Menininkės praktika kyla iš ilgametės patirties laboratorijoje, darbo su jūrinėmis ekosistemomis ir dalyvavimo ekspedicijose Baltijos jūros regione, Kuršių nerijoje, Šiaurės Švedijoje ir Suomijoje. Paroda atskleidžia žmogaus ir gamtos tarpusavio ryšius, ekologinių procesų sudėtingumą bei irimo, kaitos ir atsinaujinimo sąveiką.
Įdomus ir menininkės požiūris į purvą bei irimo procesus – tai, kas paprastai kelia pasibjaurėjimą, jos kūryboje atsiskleidžia kaip gyvybės, kaitos ir atsinaujinimo pagrindas – daugiau apie tai sužinosite pačioje parodoje.
Netrukus Meno kieme – ir kūrybinės bioplastiko dirbtuvės
Tuo tarpu A. Baronaitė čia ne tik eksponuoja savo darbus, bet kitoje kiemo pusėje, Daržų g. 10, kaip KKKC rezidentė darbuojasi ir kūrybinėse dirbtuvėse, kuriose kiekvieną mėnesį kviečia visus norinčius kartu patirti, ką reiškia būti menininku ir tyrėju. Taigi užsukę į galeriją nenustebkite, jei visai šalia sutiksite ir pačią menininkę, besidarbuojančią prie vieno ar kito projekto.
Kaip tik rugsėjo 25 d. ir 26 d. vyks bioplastiko dirbtuvės, kurių metu susipažinsite su bioplastiko gaminimo principais, maišysite medžiagas, liesite formas ir stebėsite, kaip jose atsiskleidžia augalų struktūros, spalvos bei surinktų fragmentų kompozicijos. Sukurti darbai gali tapti mažais kabančiais objektais, šviesą praleidžiančiais paviršiais ar savitais medžiaginiais atspaudais.
Specialių įgūdžių dalyvauti dirbtuvėse nereikia, jos skirtos visiems, norintiems kūrybiškai išbandyti tvarias medžiagas ir pažinti jų meninį potencialą.
Bilietus į dirbtuves platina bilietai.lt.
Rugsėjo 25 d.: https://www.bilietai.lt/renginiai/TYFM5DGWKJ/bioplastiko-dirbtuves-trapios-formos-ir-gamtos-pedsakai-su-menininke-arune-baronaite.
Rugsėjo 26 d.: https://www.bilietai.lt/renginiai/WJJZS7LKHF/bioplastiko-dirbtuves-trapios-formos-ir-gamtos-pedsakai-su-menininke-arune-baronaite.
Parodos lankymo laikas:
Pirmadieniais–antradieniais nuo 9 val. iki 16.30 val.
Trečiadieniais–penktadieniais nuo 9 val. iki 18.30 val.
Šeštadieniais–sekmadieniais nuo 11 val. iki 18.30 val.
Parodos lankymas yra nemokamas.
Daugiau informacijos: www.kkkc.lt.
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