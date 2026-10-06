Klaipėdoje – naujas „Permainų muzikos“ etapas: festivalis žengia už koncertų salės ribų

Naujasis festivalio meno vadovas, kompozitorius ir dirigentas Vykintas Baltakas sako, kad šiandien svarbiausia ne tik tai, kas skamba, bet ir kaip žmogus prie muzikos prieina.
„Jei žmonės neateina pas muziką, muzika turi eiti pas žmones. Todėl festivalis plečiasi – į miesto erdves, į bendruomenes, į edukaciją. Norisi mažiau akademinio atstumo, o daugiau gyvo santykio, kad žmogus nejaustų, jog čia reikia kažką išmanyti, o kad suprastų – galima tiesiog ateiti ir patirti“, – sako V. Baltakas.
Pasak jo, „Permainų muzika“ šiandien – tai ne tik festivalis, bet ir nuolat kintantis procesas, atliepiantis žmogaus patirtį. Muzika čia suvokiama kaip gyvas reiškinys, kuris priklauso ne tik nuo kūrinio, bet ir nuo erdvės, kurioje jis skamba, bei santykio su klausytoju. Todėl šiemet festivalis dar drąsiau išeina už koncertų salės ribų, ieško netikėtų vietų ir naujų formų, leidžiančių garsą patirti kitaip.
Jei žmonės neateina pas muziką, muzika turi eiti pas žmones.
Spalio 9 d. festivalį atidarys pirmą kartą Lietuvoje koncertuosiantis legendinis šiuolaikinės muzikos kolektyvas „Les Percussions de Strasbourg“, savo pasirodymais žavintis publiką visame pasaulyje jau daugiau nei šešis dešimtmečius. Prancūzų ansamblio skambesyje perkusija atsiskleidžia ne tik kaip ritmo pagrindas, bet ir kaip erdvė garso, judesio bei atlikimo būdų paieškoms.
Šios paieškos ir atradimai „Permainų muzikos“ klausytojams atsivers belgų kompozitoriaus ir kino kūrėjo Thierry De Mey projekte „Timelessness“, kuriame susijungia ankstesni ir nauji kompozitoriaus darbai.
„Pats autorius šį projektą vadina meniniu manifestu, siekiančiu grąžinti atlikėjo kūnui matomumą scenoje. Šiame kūrinyje perkusininkai tampa ne tik muzikantais, bet ir judesio atlikėjais“, – sako Klaipėdos koncertų salės repertuaro meno vadovė Jurgita Skiotytė-Norvaišienė.
Spalio 9–16 dienomis festivalio organizatoriai kvies nemokamai išvysti austrų garso menininko, inžinieriaus ir elektroninės muzikos kūrėjo Matthias Kronlachner garso instaliaciją „Virpantis garsas“. Kūrėjas savo veikloje tyrinėja erdvinį garsą, technologijas ir gyvo atlikimo galimybes. Instaliaciją bus galima patirti Klaipėdos miesto verslo centre „Hansa“.
Jaunosios kartos pianistė Paula Bagotyriūtė spalio 10-osios vakarą kvies pasinerti į „Naktinį garsą“.
„Šios atlikėjos kūryboje fortepijonas tampa tarsi gyvu garsų organizmu, kuriame klavišai, stygos, medis ir metalas tampa skirtingais vieno instrumento balsais“, – sako festivalio meno vadovas V. Baltakas.
Spalio 11–12 dienomis įvairiose Klaipėdos koncertų salės erdvėse publikos lauks netikėtos patirtys. Pirmą kartą festivalis pristatys kompozitorės Snieguolės Dikčiūtės „IntraOpera“ projektą „KEISTI(S): Ėriukėlis stiklo ragais“.
„Šis pasirodymas paveikus tiek vizualiai, tiek emociškai, nes tarpdisciplininiame kūrybiniame projekte šiuolaikinė muzika tampa žmogaus kūno, emocijų ir patirčių tyrinėjimo erdve“, – dalijasi J. Skiotytė-Norvaišienė.
Svarbia šio kūrinio dalimi taps neįgaliųjų centro „Klaipėdos lakštutė“ bendruomenės patirtys ir istorijos, kurias sudėlioti padės Lietuvos muzikos ir teatro akademijos (LMTA) Klaipėdos fakulteto teatro grupė, vadovaujama režisieriaus Valentino Masalskio.
Publikos laukia netikėti sprendimai.
„Keliaujantis garsas“ į Klaipėdos koncertų salės sceną iš Vokietijos atkeliaus spalio 16 d. Miunchene 2020 m. įsikūręs ansamblis „der/gelbe/klang“ per trumpą laiką tapo svarbiu šiuolaikinės muzikos scenos dalyviu, bendradarbiaujančiu su įvairių kartų kompozitoriais. Klaipėdoje vokiečiai interpretuos italų kompozitoriaus ir dirigento Valerio Sannicandro kūrinius.
„Publikos laukia netikėti sprendimai. Atlikėjai gros skirtingose erdvėse, todėl klausytojai galės girdėti, kaip garsas keičiasi, tolsta, susilieja ir kuria vientisą melodiją“, – sako V. Baltakas.
Choreografė Agnija Šeiko ir jos vadovaujamas šiuolaikinio šokio teatras spalio 17-ąją Klaipėdos dramos teatro mažojoje salėje pristatys šokio ir muzikos performansą „Judantis garsas“. Atlikėjai interpretuos belgų kompozitoriaus, kino kūrėjo ir tarpdisciplininio meno autoriaus Thierry De Mey kūrinį „SIMPLEXITY“.
„Judančiame garse“ pasirodys ir Lietuvos ansamblių tinklas (LENsemble), vadovaujamas kompozitoriaus ir dirigento V. Baltako.
„Čia šokėjai ir muzikantai nėra atskiri pasauliai, jie veikia kaip vienas mechanizmas, kuriame kiekvienas judesys turi garsinę reikšmę, o kiekvienas garsas turi fizinį pavidalą“, – teigia V. Baltakas.
Spalio 17 d. I. Simonaitytės viešojoje bibliotekoje vyks festivalio programos „Vaizdo garsas“ trumpametražių filmų peržiūra, diskusija bei susitikimas su autoriais.
Siekiančius atrasti savo unikalią kūrybinę išraišką organizatoriai kvies į dirbtuves, kurias ves „Vilnius Jazz Young Power 2025“ nugalėtojai: pianistė Paula Bagotyriūtė, gitaristas Deividas Skirdaila ir saksofonistas Kornelijus Pukinskis. Jaunųjų atlikėjų laisvąsias improvizacijas bus galima išgirsti baigiamajame dirbtuvių koncerte spalio 15 d. LMTA Klaipėdos fakultete.
Taigi jau 23-ią kartą Klaipėdoje susiburs ryškiausi Lietuvos ir užsienio kūrėjai, kviečiantys „paliesti garsą“ ir leisti muzikai veikti – stebinti, įtraukti, kartais net išbalansuoti.
„Norisi pakviesti nebijoti šiuolaikinės muzikos – joje galima atpažinti ir kasdien aplink mus skambančius garsus, tik išgirsti juos naujai“, – sako festivalio meno vadovas V. Baltakas.
Visa spalio 9–17 dienomis vyksiančio festivalio programa skelbiama interneto svetainėje www.koncertusale.lt. Dalis renginių – nemokami.
Naujausi komentarai