Ką šiemet dovanos Klaipėdos pilies džiazo festivalis?

Birželio 26 dieną festivalio scenoje pasirodys Klaipėdos Juozo Karoso muzikos mokyklos mokinių džiazo ansamblis STOP JAZZ, vadovaujamas mokytojo eksperto Deivido Kontrimo.
„Šis kolektyvas tokiu pavadinimu gyvuoja jau daugiau nei dvidešimt metų. Per tą laiką jis dalyvavo daugybėje koncertų, konkursų ir festivalių, o jo sudėtis nuolat keitėsi kartu su augančiomis jaunųjų muzikantų kartomis. Dabartinė STOP JAZZ sudėtis yra viena jauniausių kolektyvo istorijoje – ją sudaro 9–16 metų muzikantai, kuriems šie pirmieji bendri muzikiniai metai bus vainikuoti pasirodymu vienoje svarbiausių Lietuvos džiazo scenų“ – sakė D. Kontrimas.
Festivalio publikai gros:
- Austėja Jakubaitytė – vokalas;
- Anastasija Borovec – tenorinis saksofonas, fortepijonas;
- Nojus Strankauskas – mušamieji;
- Rokas Anduleit – bosinė gitara;
- Bernardas Jurgis Urbutis – gitara;
- Ąžuolas Marcinkus – gitara;
- Bahdan Zholal – trimitas.
Jaunųjų muzikantų pasirodymas primins, kad džiazas gyvas tol, kol juo kvėpuoja nauja karta.
Tačiau festivalis šiemet dovanos ne tik muzikinius atradimus. Birželio 26–27 dienomis nuo 13 iki 19 valandos Teatro aikštėje veiks speciali edukacinė erdvė, kurią festivalio svečiams dovanoja festivalio bičiuliai „Ignitis renewables“.
Kol scenoje skambės improvizacijos, šalia jų lankytojai galės leistis į pažintį su vėjo energijos pasauliu. Virtualios realybės akiniai leis pakilti į 160 metrų aukščio vėjo elektrinės viršūnę ir pažvelgti į energetikos pasaulį iš paukščio skrydžio perspektyvos.
Festivalio svečių taip pat lauks didžioji JENGA su energetikos klausimais, interaktyvus žaidimas „Saulė ir vėjas“, kūrybinė magnetų spalvinimo erdvė, edukacinės dėlionės, pasakojančios elektros energijos kelią nuo jos gamybos iki mūsų namų.
Edukacijos zoną papildys ir mobilus „Ignitis“ klientų aptarnavimo centras. Jo specialistai konsultuos apie elektros ir dujų planus, sutartis, atsiskaitymus, savitarną bei padės įsidiegti ir naudotis „EnergySmart“ programėle.
Festivalio vadovė Inga Grubliauskienė džiaugiasi, kad šiemet festivalio programa aprėpia gerokai daugiau nei muziką: „Klaipėdos pilies džiazo festivalis visada buvo daugiau nei koncertai. Tai vieta, kur susitinka muzika, idėjos, žmonės ir ateities vizijos. Todėl ypač džiaugiamės, kad kartu su jaunaisiais muzikantais ir mūsų partneriais galime festivalio lankytojams pasiūlyti ne tik įsimintinus koncertus, bet ir žinias, naujas patirtis bei įvairiaprasmes veiklas visai šeimai. Man labai svarbu, kad festivalis įkvėptų ne tik klausytis, bet ir pažinti, atrasti, klausti bei svajoti. Kaip džiazas augina kūrybiškumą, taip pažinimas augina žmogų. O kai šalia scenos, kurioje pirmuosius žingsnius žengia jauniausi mūsų miesto džiazo talentai, atsiranda galimybė pakilti į 160 metrų aukštį ir pažvelgti į ateities energetiką, supranti, kad festivalis iš tiesų tampa vieta, kur susitinka kūryba, mokslas, technologijos ir žmogus.“
Kaip džiazas įkvepia kūrybai ir laisvei, taip atsakingai kuriama energija padeda kurti tvaresnę ateitį. Todėl džiaugiamės, kad šios vertybės susitinka vienoje erdvėje – festivalyje, kuriame svarbu ne tik tai, ką girdime, bet ir tai, ką išsinešame namo.
Daugiau informacijos: www.jazz.lt.
Festivalį finansuoja Klaipėdos miesto savivaldybė, Lietuvos kultūros taryba ir Klaipėdos valstybinio jūrų uosto direkcija. XXXII Klaipėdos pilies džiazo festivalio koncertų transliacijas iš Teatro aikštės tiesiogiai galėsite stebėti per TV3.lt.
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