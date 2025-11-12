Jau šią savaitę finišuos spalvų ir emocijų apstus festivalis

Šoko ir senjorės
Festivalis „Hola Klaipėda!“ uostamiestyje vyksta pirmą kartą. Tikimasi, kad tai galėtų tapti tradicija.
Anot Klaipėdos Tautinių kultūrų centro direktorės Jelenos Butkevičienės, klaipėdiečiai turėjo nemažai galimybių pažinti Ispanijos kultūrą – filmų peržiūrose, ispanų kalbos pamokose, muzikoje, šokiuose.
„Labai pavyko pamokos senjorams, ypač senjorės labai noriai registravosi ir dalyvavo. Turėjome vieną pamokėlę ir neįgaliesiems. Mačiau, kaip keitėsi žmonių veidai, sudėtingų judesių nereikėjo atlikti, bet buvo aibė emocijų“, – sakė J. Butkevičienė.
Pirmadienį vyko paskutinė ispanų kalbos pamoka, kurią vedė mokytojas Aleksandras Kulvietis. Jis supažindino su ispanų kalbos žodžiais, dažnai vartojamais kasdienybėje.
Anot J. Butkevičienės, šiandien, lapkričio 12-ąją, klaipėdiečių laukia dar vienas siurprizas – 17.30 val. Tautinių kultūrų centre vyksiantis šokio spektaklis „Moters virsmas“, kurį dovanos šokėja-choreografė Jelena Dementjeva ir poetė Irena Novikienė.
„Ne paslaptis, kad Ispanijoje flamenko šokis yra moteriškas ir moteris per šį šokį išreiškia savo emocijas, aistrą. Manau, kad šis spektaklis tikrai bus įdomus“, – neabejojo J. Butkevičienė.
Dovanos šokio spektaklį
Lapkričio 15 d., šeštadienį, taip pat laukia neeilinis renginys – 11 ir 13 val. Karalienės Luizės jaunimo centro salėje (Puodžių g. 1) vyks flamenko meistriškumo pamokos su flamenko meistre, šokėja ir choreografe Aloma de Balma iš Ispanijos.
Taip pat šeštadienį Klaipėdos kultūros fabrike (Bangų g. 5A) 17 val. vyks Andalūzijos flamenko mados ir amatų asociacijos „Qlamenco“ dizainerių flamenko kostiumų ir aksesuarų paroda. Dalyvaus asociacijos prezidentas Pedro Gonzalezas.
„Jis labai norėjo atvykti į Klaipėdą. Kaip teko kalbėti su tais, kurie atvyks, jiems buvo labai įdomu, kad Klaipėdoje – ispanų kultūra. Jie niekada nebuvę Lietuvoje, Klaipėdoje, tad norėjo pasižiūrėti, kaip ispanų kultūra pritraukia žmones“, – pasakojo J. Butkevičienė.
O 18 val. šeštadienį Kultūros fabrike vyks Baltijos šalių flamenko studijų šokėjų koncertas „Colores del Flamenko“. Iš viso atvažiuos 18 kolektyvų, bus virš 130 dalyvių. Finalinį šokį atliks apie šimtas šokėjų.
Festivalį vainikuos mokamas renginys, į kurį jau nebeliko bilietų – lapkričio 16 d., sekmadienį, vyksiantis koncertas-spektaklis „Origen“. Jame dalyvaus Ispanijos flamenko meistrai.
Parodas dar eksponuos
Iki lapkričio 14-osios Klaipėdos apygardos teismo parodinėse erdvėse (Herkaus Manto g. 25) eksponuojama Ispanijoje gyvenančios lietuvės dizainerės Rimos Pocevičienės flamenko kostiumų ir aksesuarų paroda „Muchas gracias“.
Iki lapkričio 16 d. „Akropolyje“ eksponuojama vaikų ir suaugusiųjų paroda „Ispanijos spalvos“. Nuo lapkričio 17 iki 31 d. ji bus eksponuojama Klaipėdos apygardos teismo parodinėse erdvėse.
Parodą sudaro 30 piešinių, iš jų šeši suaugusiųjų ir 24 vaikų. Skaičiuojama, kad iš viso piešė 106 vaikai ir šeši suaugusieji.
„Žmonės stabteli, pasižiūri, pasigroži. Vadinasi, „užkabina“. Labai smagu, kad turėjome įvairių veiklų. Mums ir patiems buvo nedrąsu, nes tai – pirmas kartas. Džiaugiamės Klaipėdos savivaldybės, Ispanijos karalystės ambasados ir konsulo Klaipėdoje palaikymu, be kurio mums nebūtų pavykę“, – sakė J. Butkevičienė.
