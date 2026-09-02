 Eglė Jackaitė ieško namų sūnui

Eglė Jackaitė ieško namų sūnui

2026-09-02 13:11
Asta Aleksėjūnaitė

Žinoma klaipėdietė Eglė Jackaitė nustebino net artimus bičiulius, viešai pareiškusi, kad ieško namų Vilniuje.

Eglė Jackaitė

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Po žinios, kad aktorė ieško 60–100 kvadratinių metrų ploto būsto Vilniuje, draugai ėmė klausinėti, ar ji visiems laikams palieka Klaipėdą.

„Ne. Tikrai ne. Bet namų reikia ne man, o mano sūnui“, – patikino E. Jackaitė.

Aktorė nusprendė padėti sūnui įsigyti būstą.

„Jis jau seniai baigė mokslus, nori turėti savo kampelį. Feisbuke parašiau, ar kas turi kokių pasiūlymų. Nepatikėsite – 160 tūkst. peržiūrų ir daugybė pranešimų su pasiūlymais“, – stebėjosi moteris.

E. Jackaitė aiškino, kad ieško ne itin prabangaus būsto.

„Nekilnojamojo turto kainos juk didžiulės. Visai verta kartais pasinaudoti socialiniais tinklais. Gavau įvairių pasiūlymų, bet pasirinkti turės Jokūbas“, – pripažino mama.

Eglė Jackaitė
Eglė Jackaitė / G. Skaraitienės/ BNS nuotr.

Klaipėdietė sakė lankysianti sūnų, todėl norėtų, kad būste būtų trys kambariai.

„Mano Jokūbas labai skaniai gamina. Reikia, kad būtų virtuvėlė – aš tikrai atvažiuosiu pas jį. Sulaukiau visai rimtų pasiūlymų. Bet juk reikia apžiūrėti, įvertinti, kokia vieta. Sūnus turės pats apsispręsti. Jei kas nors patiks, tada žiūrėsime“, – kalbėjo klaipėdietė.

Svarstomi tiek buto, tiek nedidelio namelio variantai.

„Kuo paprasčiau. Jokūbas yra menininkas. Nekalbame apie pilis. Gali būti du kambariai, gali būti ir trys, o gal net sodo namukas. Smagu būtų, jei būtų žemės lopinėlis, terasėlė. Svarbiausia, kad sūnui patiktų“, – patikino E. Jackaitė.

Motinai rūpi, kad būstas būtų tinkamoje vietoje, bent minimaliai įrengtas ir jame būtų galima iš karto gyventi.

„Tai – svarbus sprendimas. Reikia namų. Šiuo metu jų reikia sūnui. Tėvai padeda vaikams – man taip pat padėjo, todėl ir mes kokiais nors būdais Jokūbui namus surasime“, – patikino E. Jackaitė.

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