Darbėnuose – kermošius ir žydų atminties ženklai

Subūrė bendruomenes
„Saulėtas ir šurmulingas kermošius „Derliaus sugrįžtuvės“ sulaukė gausaus dalyvių būrio. Labai džiaugiamės, kad šventė pavyko“, – pasakojo Kretingos rajono Darbėnų miestelio seniūnas Alvydas Poškys.
Idėja rengti rudeninę šventę kilo Kretingos kultūros centro Darbėnų skyriaus Kultūrinės veiklos organizatoriui Artūrui Juškai.
„Tai nauja šventė, bet tikiuosi, kad ji taps tradicine. Būna Kretingoje Derliaus šventė, tad pagalvojome, kodėl gi ir mes negalėtume surengti savo kermošiaus šventės. Norėjome šiai šventei suburti visas Darbėnų seniūnijos bendruomenes ir Kultūros centro skyrius, veikiančius seniūnijoje“, – pasakojo Darbėnų seniūnas A. Poškys.
Miestelio turgaus aikštėje netrūko linksmybių – skambėjo muzika, sukosi šokėjai, šmaikštavo gaspadoriai, viliojo gardžios vaišės, o prekybininkų mugėje puikavosi įvairiausios gėrybės.
„Iniciatyvių tėvų asociacijos nariai labai gražiai ir skoningai papuošė sceną, gamino dekoracijas. Prie šventės prisidėjo Kretingos rajono kultūros centro Darbėnų, Grūšlaukės, Laukžemės, Lazdininkų, Senosios Įpilties ir Šukės skyriai bei Darbėnų seniūnijos darbuotojai“, – teigė Darbėnų seniūnas.
Kaimynai vaišino kaimynus
A. Poškys prisiminė, kad vietiniai klausinėjo šventės rengėjų, kodėl šventinis kermošius rengtas būtent ketvirtadienį.
„O todėl, kad Darbėnuose turgus vyksta ketvirtadieniais. Šeštadienį ir sekmadienį prekybininkai išvyksta į kitus turgus. Jei rengtumėme šventę šeštadienį, prekeivių nebeturėtume. O kaip turgus be prekybininkų? Turėtume tik vienus šokėjus ir valgytojus“, – juokėsi A. Poškys.
Darbėnų seniūnija šventės dalyvius vaišino koše.
Kultūros centro skyrių darbuotojai kermošiaus lankytojus vaišino čia pat ant ugnies išvirtu kompotu. Šventės metu buvo ragaujami obuolių ir uogų pyragai.
„Tai buvo jauki ir bendruomeniška šventė. Grūšlaukės bendruomenė pagamino giros, kuri buvo labai skani“, – tvirtino A. Poškys.
Trečioji grindinio trinkelė
Dar prieš kermošiaus šventę darbėniškai rinkosi į kitą prasmingą renginį.
„L. Donskio premijos laureatė, Darbėnų gimnazijos mokytoja Edita Gliožerienė domisi Darbėnų žydų istorija. Jos iniciatyva buvo atidengta trečioji grindinio trinkelė, skirta žydų atminimui. Visame pasaulyje tokiomis atminimo trinkelėmis pažymima žydų atmintis. Jau šimtas tūkstančių yra tokių atminimo vietų. Buvo atidengta atminimo trinkelė, skirta paskutiniam Darbėnų rabinui Iseriui Veisbordui“, – teigė Darbėnų seniūnas A. Poškys.
Buvusios miestelio sinagogos vietoje pastatytas ženklas ir atminimo lenta, skirta verslininkui, Izraelio vėliavos bei valiutos pavadinimo autoriui Dovydui Volfsonui, kuris gimė Darbėnuose.
Darbėnuose – apstu žydų atminimui skirtų ženklų.
Miestelio centre buvo atidengta metalinė obelis.
Ji simbolizuoja visuose pasaulio žemynuose gyvenančius žmones, kurių šaknys yra Darbėnuose.
