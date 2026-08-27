„Dar spėsi“ – paskutinis vasaros savaitgalis šeimoms ir ramus pasiruošimas rugsėjui

Rugpjūčio pabaiga daugeliui šeimų tampa pereinamuoju laikotarpiu – vasaros atostogos artėja prie pabaigos, o mintyse jau dėliojasi rugsėjo darbai: mokykliniai reikmenys, nauji drabužiai, vaikų dienotvarkė ir pasiruošimas naujam sezonui.
Tačiau atsisveikinti su vasara dar anksti. Būtent tokią mintį ir kviečia išlaikyti renginys „Dar spėsi“. Dvi dienas čia susijungs tai, ko reikia šeimai artėjant rugsėjui, ir tai, ko norisi dar vasarą – pramogos, susitikimai, kultūra, mada, apsipirkimas ir laikas kartu.
Lankytojai galės klausytis ekspertų paskaitų apie vaikų sveikatą ir mitybą, susitikti su vaikų knygų autoriais, dalyvauti veiklose mažiesiems, apsilankyti nemokamame spektaklyje, išbandyti šokių pamoką ir pamatyti naujos rudens kolekcijos mados pristatymą.
Renginio erdvėse taip pat lauks vaikų ir šeimų prekių ženklai, POP-UP parduotuvės bei vasaros OUTLET pasiūlymai. Tad vienoje vietoje bus galima ne tik praleisti smagią dieną su šeima, bet ir pasirūpinti tuo, ko prireiks artėjant naujam sezonui.
Lauks susitikimai ir pramogos
Rugpjūčio 29-oji, šeštadienis, bus skirta ekspertų paskaitoms ir susitikimams.
Diena prasidės pokalbiu apie vieną kasdieniškiausių tėvų klausimų – ką dėti į vaiko užkandžių dėžutę, kad maistas būtų ne tik sveikas, bet ir skanus bei suvalgomas. Vėliau dėmesys bus skiriamas vaikų sveikatai ir tam, ką tėvai gali padaryti vos pastebėję pirmuosius ligos simptomus.
Mažųjų lauks animatoriai ir mėgstami personažai, vaišės bei pramogos, o dieną užbaigs susitikimas su vaikų knygų autore Rasa Dmuchovskiene.
Rugpjūčio 29 d. 11 val. dietistė, lektorė Ugnė Radzevičienė ves paskaitą „Sveika vaikų užkandžių dėžutė: ką į ją dėti?“, kurios metu papasakos, kaip sukomplektuoti visavertę vaiko užkandžių dėžutę, kokius produktus rinktis ir ko joje geriau vengti. Bus kalbama apie dažniausias tėvų klaidas, produktų etikečių skaitymą ir populiariausius mitus apie vaikų užkandžius.
12.20–13.20 val. – „Rubino vaikų“ animatoriai ir mėgstami vaikų personažai mažuosius vaišins popkornais.
13.15 val. – Vaikų gydytoja, vaikų pulmonologė, alergologijos–imunologijos mokslų daktarė Indrė Plėštytė kalbės tema „Kaip sustabdyti ligą pačioje pradžioje? Ką daryti, kad vaikas neįsisirgtų?“. Ji dalinsis apie pirmuosius vaikų ligos simptomus, dažniausias tėvų klaidas ir tai, kaip padėti vaiko organizmui lengviau įveikti infekciją.
14.20–15 val. – „Rubino vaikų“ animatoriai mažuosius vaišins tailandietiškais ledais.
15 val. vyks susitikimas su Rasa Dmuchovskiene ir jos knygos „Skruzdėliuko Nežiniuko atradimų pasaulis – piešk, pažink, vaidink“ pristatymas.
Vaikams – tailandietiški ledai ir šokių pamokos
Rugpjūčio 30-oji, sekmadienis, bus skirta šeimų pramogoms, kultūrai ir madai. Dienos programoje – nemokamas spektaklis šeimai, šokių pamoka vaikams, naujos rudens kolekcijos pristatymas ir susitikimas su vienu populiariausių Lietuvos vaikų rašytojų Tomu Dirgėla.
11.30 val. – nemokamas spektaklis šeimai „Arklio Dominyko meilė“
12.10 val. – šokių pamokos vaikams su Danės šokių studija vaikai bus kviečiami pajudėti, išbandyti šokio žingsnius ir smagiai praleisti laiką kartu.
13.30 val. – „United Colors of Benetton“ naujos rudens kolekcijos mados šou kartu su „DOU KIDS“. Podiumu žengs vaikai, pristatydami naujo sezono derinius ir rudens kolekcijos naujienas.
14 val. – susitikimas su Tomu Dirgėla „Kieti vaikai skaito knygas“. Mylimas Lietuvos vaikų rašytojas kvies vaikus ir jų tėvus į linksmą susitikimą. Kaip prasidėjo jo rašytojo kelias? Kuo T. Dirgėla susijęs su pajūriu? Ką mažasis Dirgėliukas veikdavo Klaipėdoje pamokų metu? Lauks atsakymai į vaikų ir tėvų klausimus, dovanos ir daug juoko.
15–16 val. – renginio savaitgalį užbaigs „Rubino vaikų“ animatoriai, mėgstami personažai ir tailandietiški ledai.
POP-UP erdvės – naujienos šeimai ir pasiruošimas rugsėjui
Renginio metu lankytojai galės susipažinti su atrinktais vaikų ir šeimų prekių ženklais, išbandyti jų produktus bei dalį prekių įsigyti specialiomis renginio sąlygomis.
Renginyje dalyvaus Nykštuko ledai, Flintas, Smailer Boutique, Avietė, Djeco, MiDeer, Flöss & Rock, Done by Deer, MUSHIE, POSCA, Aladinas, „Must Be“ ir „United Colors of Benetton Kids“.
Čia bus galima rasti edukacinių žaislų, kūrybos ir mokymosi priemonių, vaikų drabužių, prekių kūdikiams bei kitų šeimai skirtų atradimų.
„Dar spėsi“ taip pat primins, kad vasaros pabaiga nėra priežastis visko atsisakyti. Renginio metu veiks vasaros OUTLET, kuriame bus galima paskutinėmis vasaros dienomis įsigyti sezoninių prekių palankesnėmis kainomis.
Tai proga pasiruošti artėjančiam rudeniui, pasirūpinti trūkstamais daiktais ar tiesiog pasinaudoti paskutinėmis vasaros sezono galimybėmis.
„Dar spėsi“ kviečia į renginį žiūrėti ne kaip į paprastą mugę ar apsipirkimo dieną, o kaip į dviejų dienų šeimos patirtį.
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