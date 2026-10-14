Chorinės muzikos gerbėjus kviečia festivalis „Vox Maris“

Šių metų festivalio programoje – šeši sakralinės muzikos koncertai, paskaitos apie naujausius latvių, lietuvių ir švedų autorių kūrinius bei kūrybinės dirbtuvės, kuriose bus ruošiamasi koncertui – garsaus švedų kompozitoriaus Mårteno Janssono kūrinio „Missa Popularis“ atlikimui. Festivalyje dalyvaus devyni merginų ir moterų chorai.
Festivalio „Vox Maris“ pradžios koncertas vyks spalio 17 d., šeštadienį, 16.30 val. Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės bažnyčioje (Rumpiškės g. 6). Čia dainuos Vilniaus universiteto merginų choras „Virgo“ (vadovė Rasa Gelgotienė), Vilniaus kolegijos merginų choras „Vaidilutės“ (vadovė Genovaitė Leimontaitė-Kumpienė) ir festivalio šeimininkės – Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“ (vadovė Judita Kiaulakytė). Koncerte taip pat dalyvaus Vilniaus universiteto kamerinis orkestras (vadovas Modestas Jankūnas). Skambės D. Zakaro, E. Ešenvaldo, L. Jakobsonės ir P. Jančeko kūriniai bei M. Janssono „Missa Popularis“.
Spalio 18 d., sekmadienį, po 12 val. šv. Mišių šioje bažnyčioje sakralinės muzikos koncerte dainuos Žagarės kultūros centro moterų choras (vadovė Meilutė Girskienė) ir viešnios iš Latvijos – Rygos technikos universiteto Liepojos akademijos merginų choras „Atbalss“ (vadovė Ilze Valce).
Palangos gyventojai ir svečiai kviečiami į festivalio „Vox Maris“ sakralinės muzikos koncertus Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčioje (Vytauto g. 51). Spalio 17 d. vakare, po 18 val. šv. Mišių, čia dainuos Jurbarko kultūros centro moterų choras „Saulė“ (vadovė Danutė Lapienė) ir Skuodo rajono kultūros centro moterų choras „Apuolė“ (vadovė Rasa Andersen). Spalio 18 d., po 12 val. šv. Mišių, pasirodys merginų chorai iš sostinės – „Virgo“ ir „Vaidilutės“.
Festivalio „Vox Maris“ muzika skambės ir Skuode. Spalio 18 d. 13 val. Švč. Trejybės bažnyčioje (Gedimino g. 12) dainuos Plungės miesto moterų choras „Plungė“ (vadovė Rita Urniežienė), Rietavo kultūros centro moterų choras „Jūrava“ (vadovė Vytautė Jonuškienė) ir Skuodo rajono kultūros centro moterų choras „Apuolė“.
Tradiciškai festivalio „Vox Maris“ renginiai vyks ir Liepojoje, Latvijoje. Spalio 31 d., šeštadienį, 15 val. Nikolajaus gimnazijos koncertų salėje (Auseklia g. 9) bendrą koncertą surengs RTU Liepojos akademijos merginų choras „Atbalss“ ir Klaipėdos Žvejų rūmų moterų choras „Dangė“.
Festivalio programoje taip pat numatytos edukacinės paskaitos chorų vadovams ir šio žanro specialistams. Spalio 17 d. 10 val. Klaipėdos Žvejų rūmuose (Taikos pr. 70, 347 auditorijoje) Rygos technikos universiteto Liepojos akademijos profesorė Ilzė Valcė pristatys naujausius latvių kompozitorių kūrinius moterų chorams ir ansambliams, o Lietuvos muzikos ir teatro akademijos docentė Rasa Gelgotienė – švedų ir lietuvių kompozitorių šiuolaikinę kūrybą. Į edukacinius renginius būtina registruotis. Daugiau informacijos – svetainėje www.zvejurumai.lt.
Į visus koncertus Klaipėdoje, Palangoje ir Skuode įėjimas laisvas.
Tarptautinį moterų chorų ir vokalinių ansamblių festivalį „Vox Maris“ organizuoja Klaipėdos miesto savivaldybė ir Lietuvos chorų sąjunga.
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