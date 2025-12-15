Choras „Pajūrio aidos“ kviečia į nemokamą koncertą atnaujintoje Vitražinėje menėje

2025 m. gruodžio 18 d. 18.00 val. atnaujintoje Klaipėdos universiteto Socialinių ir humanitarinių mokslų fakulteto Vitražinėje menėje (S. Nėries g. 5, Klaipėda) vyks nemokamas koncertas.
Šventinio vakaro programoje skambės lietuvių ir užsienio kompozitorių giesmės bei subtilus vargonų skambesys, suteiksiantis vakarui iškilmingumo ir švelnios šventinės atmosferos.
Koncerto programą atliks Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, vadovaujamas meno vadovo ir dirigento prof. Algirdo Šumskio. Su choru dirba vokalo pedagogė prof. Valentina Vadoklienė, o vargonais grieš koncertmeisterė Eglė Bandzevičienė. Vakaro eigą ir šventinę nuotaiką kurs aktorė doc. Virginija Kochanskytė.
Tegul šis vakaras tampa jaukiu, muzikos pripildytu žingsniu į artėjančias šventes.
Įėjimas laisvas.
