„Cantate Palangai“ virpins bažnyčios skliautus „Mišiomis tango ritmu“

Unikalus tradicijos ir modernumo dialogas
Nuo pat šventės ištakų 2019 metais „Cantate Palangai“ pristato stambios formos, Lietuvoje rečiau skambančius chorinės muzikos opusus. Šįkart po neogotikiniais bažnyčios skliautais atgis argentiniečių kompozitoriaus M. Palmeri 1996 m. sukurtas kūrinys. Įkvėptas tango legendos Astoro Piazzollos stiliaus, autorius sakralų lotyniškų Mišių tekstų gylį sujungė su pulsuojančiu tango nuevo charakteriu.
„Misatango“ laikomasi tradicinės katalikiškų Mišių struktūros, kurią sudaro penkios dalys: „Kyrie“, „Gloria“, „Credo“, „Sanctus“ su „Benedictus“ ir „Agnus Dei“. Tačiau kūrinio vidinė energija pulsuoja Buenos Airių ritmu. Kūrinys tapo tikru pasauliniu fenomenu – 2013 m. jis buvo atliktas pagerbiant popiežių Pranciškų tarptautinio sakralinės muzikos festivalio Romoje atidaryme. Nuo to laiko kompozicija reguliariai skamba tokiose prestižinėse salėse kaip Niujorko „Carnegie Hall“ ar Vienos „Konzerthaus“.
Scenoje – įspūdingos Lietuvos muzikų pajėgos
Išskirtiniam ir sudėtingam kūriniui atlikti Palangoje buriasi gausus jungtinis Lietuvos chorų kolektyvas ir profesionalūs instrumentalistai. Koncertui diriguos vienas žymiausių Lietuvos chorvedžių ir kompozitorių – maestro Vytautas Miškinis. Solines partijas atliks ir muzikinius akcentus kurs Vismantė Vasaitytė-Benkunskienė (sopranas), Tadas Motiečius (akordeonas) ir Rimvydas Mitkus (klavišiniai).
Spalvingą garsų paletę ir galingą skambesį dovanos Lietuvos nacionalinės filharmonijos kamerinis ansamblis „Musica Humana“ (meno vadovas Robertas Beinaris) bei gausus chorų būrys iš įvairių šalies miestų: Šiaulių valstybinis kamerinis choras „Polifonija“ (vadovas Povilas Vanžodis), VDU Švietimo akademijos mišraus choro „Ave vita“ vokalinė kamerinė grupė (vadovas Kastytis Barisas), jaunimo mišrus choras „Dorado“ (vadovas Augustas Kvedaravičius), Jurbarko krašto projektinis choras (vadovė Laura Matuzaitė-Kairienė), Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“ (vadovas Tomas Ambrozaitis) ir Kretingos kultūros centro kamerinis choras „Kristalė“ (vadovė Kristina Rimienė). Šventės šeimininkai – Palangos kultūros centro kamerinis choras (vadovas Edmundas Jucevičius).
Renginį organizuoja Palangos kultūros centras. Projektą finansuoja Palangos miesto savivaldybė. Renginio organizatoriai džiaugiasi galėdami rudens vakarą nuspalvinti ugningu bei giliu muzikiniu potyriu ir primena, kad koncertas nemokamas.
Kviečiame nepraleisti progos tapti šio ypatingo muzikinio įvykio dalimi ir iš arti išgirsti, kaip tradicinė liturgija atgimsta pulsuojančiu Pietų Amerikos ritmu.
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