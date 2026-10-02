Atsinaujinę Žvejų rūmai pradeda renginių sezoną

Džiugina šviesios erdvės
Į šventinį renginį susirinkusi publika galėjo įvertinti Žvejų rūmų viduje įvykusius ženklius pasikeitimus – nuo gegužės čia vyko remonto darbai. Kardinaliai atnaujintos visos žiūrovams skirtos erdvės: abiejų aukštų fojė, bilietų kasa, rūbinės ir sanitariniai mazgai. Daugiau vietos skirta kavinei, o antrame aukšte renginių metu veiks ir naujas mini baras. Atsisakoma „popierinės“ reklamos – apie renginius informuos trys dideli LED ekranai.
„Džiaugiamės, kad, nepaisant kai kurių pesimistinių nuomonių, sugebėjome per tokį trumpą laikotarpį įvykdyti numatytus darbus, kurie buvo baigti likus valandai iki pirmojo renginio – Klaipėdos miesto socialinių darbuotojų apdovanojimų. Šiuo metu dar laukiame tik fojė baldų. Dėkojame darbus atlikusiems UAB „Rainių statyba“ žmonėms, kurie dirbo net savaitgaliais“, – sakė Žvejų rūmų direktorė Kristina Jakštė.
Interjero projektą kūrė ir autorinę priežiūrą atliko MB „Architektė“, veikianti kaip SIIN architektūros studija. Projekto vadovė – architektė Simona Pielikytė, interjero dizainerė – Eglė Grikšaitė.
Laukia įdomios premjeros
Naujam sezonui aktyviai ruošiasi Žvejų rūmų meno kolektyvai. Spalio 4 d. (sekmadienį) 12 ir 14 val. į premjerą kviečiami jaunieji žiūrovai ir šeimos. Jie pamatys Žvejų rūmų prodiusuotą muzikinį spektaklį „Dingusios natos“, sukurtą pagal iškilios lietuvių rašytojos, poetės modernistės Juditos Vaičiūnaitės (1937–2001) pjesę. Tai jautri istorija apie empatiją, emocijų pažinimą ir tikrą draugystę, kuri prasideda nuo vieno saldainio ar baliono, bet trunka visą gyvenimą. Spektaklį režisavo Ramūnas Kaubrys, nuotaikingą muziką ir daineles sukūrė Jonas Baltokas. Vaidina Vilija Gruodytė, Greta Matuzaitė-Archipova, Živilė Chankevič, Ramūnas Zebleckis-Šeputis, Rokas Žuolis, Joris Klimašauskas. Berniuko vaidmenį atliko – Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnazijos moksleivis Renaldas Radavičius.
Į spalio 28 d. įvyksiančią pirmąją Klaipėdos pilies teatro premjerą bilietai jau išparduoti. Jaunas režisierius Dominykas Matulionis stato spektaklį „Galybė ir garbė“ pagal to paties pavadinimo anglų rašytojo Grehemo Gryno romaną. Tai kvapą gniaužianti drama apie XX a. 4-ojo dešimtmečio įvykius Meksikos Tabasko valstijoje. Naujajame spektaklyje vaidina aktoriai Jonas Baranauskas, Simona Grigoryan, Renata Idzelytė, Matas Jeremičius, Vaidas Jočys ir Osvaldas Tokarevas. Gitara groja Lukas Isaac. Naujos premjerinio spektaklio datos bus paskelbtos artimiausiu metu.
Klaipėdos pilies teatro meno vadovas Alvydas Vizgirda repetuoja spektaklį „Ne dabar, Leonai“ pagal savo paties ir Valerijaus Gončarovo scenarijų. Režisierius intriguoja, teigdamas, kad tai bus garsios prancūzų dramaturgo Ž. Anujo (Jean Anouilh) tragikomedijos „Orkestras“ išgalvotas tęsinys. Spektaklyje pagrindinius vaidmenis atliks Vilhelmina Jašinskaitė-Paniuškienė, Valerij Gončarov ir Auksė Naujokienė. Kostiumus kuria Aina Zinčiukaitė. Spektaklio „Ne dabar, Leonai“ premjera planuojama lapkričio 24–25 d.
Iki metų pabaigos Klaipėdos pilies teatro repertuare – „Pono Zomerio istorija“ (spalio 14 d.), geriausiu praėjusio sezono spektakliu Klaipėdoje pripažintas ir „Padėkos kaukę“ pelnęs spektaklis „Pasaulių susidūrimai“ (lapkričio 14 d., gruodžio 8 ir 15 d.), populiarioji komedija „Dvi poniutės į Šiaurės pusę“ (spalio 22 d.), K. Klimovsky komedija-farsas „Jūs užstojate man vandenyną“ (lapkričio 19 d.).
Rudenį sugrįžta „Jaunatis“
Spalio 15 d. startuos gero teatro gerbėjų laukiamas, Žvejų rūmų organizuojamas XVIII šalies teatrų festivalis „Jaunatis“. Festivalį pradės du Birutės Mar režisuoti „Solo teatro“ pastatymai – dokumentinis spektaklis „Mąstanti barakų širdis“, pasakojantis apie trijų moterų likimus istorinių genocidų akivaizdoje, ir muzikinis spektaklis vaikams „Princesių sala“. M. K. Čiurlionio gyvenimui ir kūrybai skirti pernai, jubiliejiniais menininko gimimo metais sukurti spektakliai: tai Nepriklausomo „No Shoes“ teatro „Kastukas“ (rež. Ieva Jackevičiūtė), rekomenduojamas 10–14 m. paaugliams, ir Kauno valstybinio lėlių teatro muzikinė „Karalių pasaka“ vaikams (rež. Milda Mičiulytė). Festivalyje matysime ir dvi premjeras – jau minėtąjį Klaipėdos pilies teatro spektaklį „Galybė ir garbė“ ir Marijampolės dramos teatre scenos rampą išvydusią Moljero komediją „Aš – gydytojas“ (rež. Žilvinas Beniušis).
Festivalio „vinimi“ turėtų tap-ti du „Auksinius scenos kryžius“ pelnęs Lietuvos nacionalinio dramos teatro spektaklis „Stand-up’as prasmei ir beprasmybei“ (rež. Eglė Švedkauskaitė). Šis spektaklis rekomenduojamas suaugusiųjų auditorijai. Bilietus į festivalio spektaklius platina www.bilietai.lt.
Naujausi komentarai