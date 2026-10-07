40-asis Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro sezonas – pagerbiant teatro kūrėjus

Vadovaujami KVMT vyriausiojo dirigento Tomo Ambrozaičio, scenoje susiburs solistai Rita Petrauskaitė ir Valdas Kazlauskas, birbynininkas prof. Vytautas Tetenskas, KVMT simfoninis orkestras, choras bei Klaipėdos koncertų salės choras „Aukuras“. Koncerto režisierė – Evelina Šimelionė.
Teatro kūrėjų pagerbimas
Prieš koncertą salėje „Jūra“ bus pagerbti prie Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro ištakų buvę žmonės, jo kūrėjai ir ilgamečiai darbuotojai. Padėkos bus įteiktos pirmajam teatro vadovui bei jo solistui Šarūnui Juškevičiui, taip pat dirigentui, chorvedžiui, pedagogui prof. Kaziui Kšanui.
1820 m. prasidėjusiai Muzikinio teatro Klaipėdoje istorijai netrūko iššūkių ir ryškių transformacijų, vedusių teatrą į modernius laikus. Pokariu čia susibūrė Klaipėdos liaudies operos teatras, tapęs išskirtiniu ir unikaliu reiškiniu ne tik uostamiestyje, bet ir Baltijos šalyse. 1966 m. šio teatro meno vadovu ir dirigentu tapo prof. K. Kšanas, kuris sutelkė chorą, orkestrą ir solistus, kūrė pilno formato muzikinius spektaklius, rengė koncertus ir daugelį metų puoselėjo mintį, kad uostamiestyje turi atgimti profesionalus muzikinis teatras. Didelėmis jo ir daugelio kitų entuziastų pastangomis 1987 m. sausio 1 d. ši idėja tapo realybe.
1987 m. įkūrus teatrą, pirmuoju jo vadovu tapo Š. Juškevičius. Teatrui jis atidavė visą savo gyvenimą ir iki šiol jame dirba solistu. Per savo kūrybinę veiklą sukūrė daugiau kaip 70 vaidmenų operose, operetėse ir miuzikluose, dirbo režisieriumi, rengė koncertines programas.
Jubiliejaus proga bus pagerbti ir darbuotojai, teatrui atidavę net keturis dešimtmečius: padėkos bus įteiktos kostiumininkei Paulinai Arlauskienei, spektaklių vadovei Marijanai Fokinai, orkestro muzikantui-grupės reguliatoriui Steponui Sugintui, choro artistėms - Danutei Skurdauskytei, Liudai Montrimienei ir Redai Jucevičienei, rekvizitininkei Zitai Krakauskienei ir sukirpėjai Vilijai Šuklytei.
Kiekvieno iš šių žmonių darbas – skirtingas, tačiau visų indėlis svarbus teatro kasdienybei. Kostiumas, rekvizitas, choro partija, orkestro skambesys ar spektaklio vedimas žiūrovui dažnai lieka už scenos ribų, tačiau būtent iš šių darbų susideda kiekvienas spektaklis.
Solidžią gyvavimo sukaktį švenčiantis teatras – tai ne tik spektakliai, ryškios premjeros. Tai žmonės, kurie kūrė, dirbo ir buvo kartu skirtingais teatro gyvenimo etapais.
„Solidžią gyvavimo sukaktį švenčiantis teatras – tai ne tik spektakliai, ryškios premjeros. Tai žmonės, kurie kūrė, dirbo ir buvo kartu skirtingais teatro gyvenimo etapais. Norime padėkoti tiems, kurių pastangomis teatras atsirado, augo ir šiandien tęsia savo veiklą“, – sakė Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro vadovė Goda Giedraitytė.
Tikisi ypatingo skambesio
Dirigentas T. Ambrozaitis atskleidė, kad koncertinė programa sujungs dvi skirtingas muzikines pasaulėžiūras, tačiau abi jos kalbės apie žmogų, jo vidinį pasaulį ir laiką. Kompozitoriaus A. Remesos kūrybai skirtoje pirmoje vakaro dalyje klausytojai išgirs a cappella atliekamas kompozicijas chorui „Tėve mūsų“, „Atskamba balsas“, choralą „Sausio 13-ajai“, prof. Vytautas Tetenskas birbyne sugros „Melodiją“, o pirmą dalį užbaigs VII simfonija-oratorija „In Assumptione BMV“. Šio kūrinio gylį atskleis orkestras, abu chorai ir solistai R. Petrauskaitė bei V. Kazlauskas.
Antrojoje koncerto dalyje nuskambės čekų kompozitoriaus A. Dvořáko kūrinys – VIII simfonija G-dur, op. 88. „Tai muzika, kuri nuo pirmų taktų, garsų pakviečia į vieną šviesiausių pasakų A. Dvořáko simfoninėje kūryboje, drauge tarsi atskleidžia dienos ir nakties, kelių minučių ir valandos santykį, žmogaus buvimo prasmę, trumpą jo kelionę žemėje“, – kūrinį pristatė T. Ambrozaitis.
Anot jo, ne pirmą kartą scenoje susitiksiančios gausios dviejų chorų, orkestro, solistų pajėgos pasižymi ypatinga muzikine energetika. „Klaipėdos muzikantai, chorų dainininkai, solistai turi savitą, ypatingą skambėjimą, kuris nepakartojamai skleidžiasi didžiojoje teatro salėje „Jūra“. O tai tikrai jaučia ir labai vertina mūsų teatro, simfoninės muzikos koncertų klausytojai“, – sakė T. Ambrozaitis.
Paklaustas apie koncerto pavadinime paminėtą viltį, dirigentas jos su viena konkrečia žinute nesieja. Jam svarbiausias pats muzikos poveikis žmogui – gebėjimas bent trumpam iš kasdienės rutinos ištraukti joje giliai nugrimzdusius dalykus. „Tikiuosi, kad koncerte simboliškai susitikę A. Remesa ir A. Dvořákas jausis gerai, bus pagerbti publikos, jos dėmesingo klausymosi. O kiekvienam iš mūsų jų muzika turėtų priminti, kokia trumpa yra gyvenimo kelionė. Tad nė vienos akimirkos nevalia praleisti veltui“, – kalbėjo dirigentas.
Kūrinio atlikimas – didelė dovana
Kompozitorius Alvidas Remesa džiaugėsi, kad koncerte „Vilties simfonija“ skambėsianti 2016 m. jo sukurta VII simfonija-oratorija „In Assumptione BMV“ sugrįžta į uostamiesčio sceną – į Klaipėdos valstybinio muzikinio teatro salę „Jūra“.
Dvasinės vertybės, kuriomis grįstas kūrinys, niekada nesikeičia.
„Dvasinės vertybės, kuriomis grįstas kūrinys, niekada nesikeičia. Džiugu, kad simfonija bus atlikta išskirtinėje teatro erdvėje. Ši muzika – išimtinai bažnytinė, sukurta atsižvelgiant į bažnyčios akustiką, kuri lemia ir tam tikrus komponavimo būdus bei metodus. Pasaulietinėje erdvėje šįkart ji suskambės kiek kitaip – savitai ir įdomiai“, – sakė kompozitorius.
Šiemet kompozitorius mini garbingą 55-erių metų kūrybinę sukaktį, tačiau į šią datą žvelgia paprastai. „Norėčiau manyti, jog prabėgantys metai, jubiliejai yra vienintelis žmogaus gyvenimo reiškinys, kuris nereikalauja jokių pastangų, – jis ateina savaime. Tad ir sureikšminti nenoriu“, – teigė kompozitorius, pabrėždamas, kad jam kur kas svarbesnė pati muzika, dalijimasis ja su klausytojais.
„Kiekvienam autoriui didžiulė dovana girdėti savo kūrinį savame mieste. Mieste, kuris pasižymi didžia istorine praeitimi bei proeuropietiškomis muzikos tradicijomis“, – tikino A. Remesa. Už šią galimybę A. Remesa dėkojo KVMT vadovybei, dirigentui T. Ambrozaičiui, orkestrui, chorui „Aukuras“, teatro solistams ir choro artistams.
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