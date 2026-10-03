Žinia vairuotojams – uždarys Lypkių gatvę

Informuojama, kad Lypkių gatvėje eismas bus uždarytas spalio 5–28 d.
Uždarius gatvę, bus demontuojamas esamas dujotiekio tinklas, surenkama ir įrengiama nauja dviejų metrų skersmens vandens pralaida.
Taip pat įrengiama visa gatvės konstrukcija ir paklojama gatvės važiuojamosios dalies danga.
Šiuo laikotarpiu transporto priemonių srautas bus nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis.
Darbų laikotarpiu vairuotojų prašoma vadovautis laikinaisiais kelio ženklais, atkreipti dėmesį į pasikeitusią eismo organizavimo tvarką ir iš anksto planuoti keliones.
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