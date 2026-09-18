Remontuoja plentą į Palangą

Šis kelias į Palangą priklauso įmonei „Via Lietuva“. Bendrovės atstovai pranešė, kad šiame ruože įmonė „Kelių priežiūra“ atlieka lokalių kelio dangos pažaidų taisymo darbus. Darbus planuoja baigti iki rugsėjo 23-iosios.
Įmonės „Kelių priežiūra“ duomenimis, kelyje A13 Klaipėda–Liepoja, ruože nuo 18,33 iki 23,43 km, vykdomi asfaltbetonio dangos defektų šalinimo darbai.
„Darbų metu tvarkomos išdaužos, provėžos ir intensyvaus plyšių tinklo pažeistos dangos vietos. Iš viso bus suremontuota daugiau kaip 5 tūkst. kvadratinių metrų ploto kelio dangos. Darbus planuojama baigti kuo operatyviau, tačiau, esant palankioms oro sąlygoms, ne vėliau kaip iki rugsėjo 23 dienos“, – patikslino įmonės atstovai.
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