 Klaipėdoje susidūrė „Toyota“ ir BMW: policija ieško įvykio liudytojų

Klaipėdoje susidūrė „Toyota“ ir BMW: policija ieško įvykio liudytojų

2026-09-22 10:10
Brigita Juodelytė

Klaipėdos policija prašo atsiliepti žmones, mačiusius liepos 23 dieną Šilutės plente įvykusį dviejų automobilių susidūrimą. Pareigūnams taip pat svarbūs tuo metu pro šalį važiavusių vairuotojų vaizdo registratorių įrašai.

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Policija
Policija / D. Labučio/ ELTOS nuotr.

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Klaipėdos apskrities vyriausiojo policijos komisariato duomenimis, eismo įvykis užfiksuotas apie 13.50 val. ties Šilutės pl. 39A.

Pirminiais duomenimis, automobiliui „Toyota Picnic“ persirikiuojant iš antros eismo juostos į pirmąją, jį kliudė ir į jį atsitrenkė ta pačia eismo juosta važiavęs BMW.

Mačiusius susidūrimą arba tuo metu važiavusius pro įvykio vietą automobiliu su vaizdo registratoriumi policija prašo susisiekti telefonu +370 700 61154 arba el. paštu [email protected].

Pareigūnai dėkoja už bendradarbiavimą.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
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Klaipėda
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