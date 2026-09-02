 Klaipėdoje – eismo pokyčiai: viena gatvė uždaroma, kitoje ribojimai truks apie mėnesį

Klaipėdoje – eismo pokyčiai: viena gatvė uždaroma, kitoje ribojimai truks apie mėnesį

2026-09-02 16:04
Brigita Juodelytė

Klaipėdos vairuotojų laukia laikini eismo organizavimo pokyčiai. Dėl infrastruktūros atnaujinimo darbų bus uždaryta Lypkių gatvė, o Artojo gatvėje eismas bus ribojamas etapais.

Eismas Klaipėdoje

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„Klaipėdoje tęsiantis infrastruktūros atnaujinimo darbams, vairuotojų laukia laikini eismo organizavimo pokyčiai Lypkių ir Artojo gatvėse“, – socialiniame tinkle „Facebook“ pranešė Klaipėdos miesto savivaldybė.

Lypkių gatvė bus uždaryta

Rugsėjo 2–4 dienomis eismas Lypkių gatvėje bus visiškai uždarytas dėl vykdomų dujotiekio įrengimo darbų.

Savivaldybės teigimu, transporto priemonių srautas šiomis dienomis bus nukreipiamas apylanka Švepelių ir Pramonės gatvėmis.

Artojo gatvėje ribojimai truks ilgiau

Eismo pokyčių numatoma ir Artojo gatvėje. Šiuo metu rekonstruojamas Danės gatvės ruožas nuo Laivų skersgatvio iki Artojo gatvės bei Artojo gatvės atkarpa nuo Danės gatvės iki sankryžos su Liepų gatve.

Darbai apima visą sankryžos mazgą ir jo prieigas. Taip pat įrengiamas naujas dviračių takas nuo Danės iki Liepų gatvės.

Planuojama, kad vienoje gatvės pusėje darbai truks apie dvi savaites. Juos užbaigus, transporto priemonių eismas bus nukreiptas jau sutvarkyta juosta, o darbai persikels į kitą gatvės pusę.

Eismas
Eismas / Socialinio tinklo „Instagram“ nuotr.

Numatoma, kad eismo ribojimai Artojo gatvės atkarpoje nuo degalinės iki naujai įrengiamos Danės ir Artojo gatvių sankryžos iš viso truks apie mėnesį.

„Vairuotojų prašoma būti atidiems, vadovautis laikinaisiais kelio ženklais ir iš anksto planuoti keliones“, – perspėjo Klaipėdos miesto savivaldybė.

Šiame straipsnyje:
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