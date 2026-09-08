Klaipėdietei kilo klausimas dėl pirmumo

Klaipėdietei važiuojant į prie vieną prie Turgaus stotelės esančią parduotuvę, iškilo netikėta situacija.
Moteris automobiliu suko į prekybos centro „Norfa“ aikštelę, tačiau tuo pat metu taku važiavo dviratininkas.
Pasak klaipėdietės, dviratininkas nesustojo ir, net nesidairydamas, pravažiavo pro automobilį.
„Sukant į parduotuvę automobiliu važiavo taku dviratininkas ir aš nesupratau – jis net nesustojo, nesidairydamas pralėkė pro mane važiuojančią. Aš pagalvojau, gal turėtų šioje vietoje būti pirmumas automobilio vairuotojui, sukančiam į tą aikštelę?“ – retoriškai klausė moteris.
Kelių policijos pareigūnai situaciją paaiškino – šiuo atveju automobilio vairuotojas privalo praleisti dviratininką.
Pažymėtina, kad sukant į prekybos centro aikštelę neužtenka įvertinti tik automobilių eismo. Vairuotojas taip pat turi įsitikinti, ar nekerta dviračių tako ir ar tuo metu juo nevažiuoja dviratininkas.
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