Dėl stovos Klaipėdoje – pokyčiai

Rinkliava laikinai nebebus renkama šiose pajūrio teritorijose: Smiltynėje, Pajūryje esančiose žaliojoje ir geltonojoje zonose, Karklės sezoninėse pajūrio aikštelėse.
Olando Kepurės aikštelėje rinkliava renkama visus metus nuo 8 iki 20 val. Čia pradeda veikti automatinė numerių fiksavimo sistema, todėl pranešimai ant automobilio stiklo nebebus paliekami.
Miesto centre, senamiestyje ir kitose zonose galiojusi tvarka lieka. Žaliojoje zonoje rinkliava renkama darbo dienomis nuo 8 iki 18 val.
Geltonojoje zonoje rinkliava taip pat renkama darbo dienomis nuo 8 iki 18 val., piliavietės aikštėje darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 14 iki 18 val. Poilsio parko prieigose – kasdien nuo 8 iki 18 val.
Raudonojoje zonoje rinkliava renkama kasdien nuo 8 iki 12 val. ir nuo 14 iki 20 val. Šiauriniame ir Pietiniame rage (Kruizinių laivų terminale, Danės krantinės prieigose) rinkliava renkama kasdien 8–20 val.
Žvejų gatvės ruože (nuo Pilies g. iki pasukamojo tiltelio) rinkliava renkama tik darbo dienomis nuo 8 iki 12 val. ir nuo 14 iki 20 val., o savaitgaliais ir šventinėmis dienomis stova čia nemokama.
Tikslias parkavimo zonas, jų ribas, parkavimo laiką ir kainas galima pasitikrinti Klaipėdos keleivinio transporto interneto svetainėje.
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