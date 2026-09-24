 Avarija Klaipėdos centre: susidūrė trys automobiliai, gatvėje pažiro nuolaužos

Avarija Klaipėdos centre: susidūrė trys automobiliai, gatvėje pažiro nuolaužos

2026-09-24 16:26
Brigita Juodelytė

Ketvirtadienio popietę Liepų gatvėje – sumaitoti automobiliai ir po važiuojamąją dalį pažirusios jų nuolaužos. Vienoje judriausių Klaipėdos gatvių susidūrė trys transporto priemonės, į įvykio vietą atvyko ir medikai. Pirminiais policijos duomenimis, sužeistųjų nėra.

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Apie eismo įvykį Liepų gatvėje klaipėdiečiai pranešė ir socialiniuose tinkluose. „Facebook“ grupėje „Klaipėdos Reidai II“ paviešintame vaizdo įraše matyti avarijos vietoje sustoję apgadinti automobiliai, o važiuojamojoje kelio dalyje – po smūgio pažirusios transporto priemonių detalės.

Kaip informavo Klaipėdos apskrities VPK, pranešimas apie eismo įvykį gautas 15.05 val.

Policijos turimais pirminiais duomenimis, Liepų gatvėje susidūrė trys automobiliai.

Feisbuko grupės „Klaipėdos Reidai II“ nuotr.

Pirminiais duomenimis, sužeistųjų nėra.

Eismo įvykis nutiko judrioje miesto gatvėje, todėl po avarijos eismas šioje vietoje buvo apsunkintas. Vaizdo įraše taip pat matyti įvykio vietoje esantis greitosios medicinos pagalbos automobilis.

Informacija apie eismo įvykio aplinkybes dar tikslinama.

Tapote įvykio liudininku, užfiksavote įvykį? Rašykite mums adresu [email protected] arba spauskite čia.

Šiame straipsnyje:
Klaipėda
Liepų gatvė
avarija LT
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eismo įvykis
trys automobiliai
policija

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