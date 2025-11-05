Žvakes dar galima panaudoti

Daugelis žmonių, praėjus savaitei po Vėlinių, važiuos sutvarkyti žiemai kapų. Visos tos žvakės stikliniuose indeliuose keliaus į konteinerį. O aš noriu papasakoti, kaip jau kelerius metus iš eilės elgiasi mūsų šeima. Pirmiausia neapstatome viso kapo žvakėmis. Užtenka dviejų didesnių žibintų, į kuriuos dedame žvakių įdėklus. Kai jie išdega, dedame kitus. Bet taip darome ne tik su dideliais žibintais, ir į mažesnius stiklinius indelius, kuriuos dažniausiai ant kapo palieka giminaičiai, dedame mažas, arbatinėmis kažkodėl vadinamas žvakutes. Taip ir taupiau, ir gamtai sveikiau. Šiemet su giminaičiais tarėmės geriau atnešti gėlės žiedą ant artimųjų kapo, o ne žvakes. Visiems ši mintis patiko.
Janina
Remiame degradavusius asmenis?
Jau matau raginimus suruošti dovanų maišelius pavargėliams. Šios dovanos bus dalijamos prieš Kalėdas. Garbės žodis, man jau koktu nuo tų raginimų dovanoti. Pirmiausia, žmonės labai dažnai dovanoja ne gerus, naujus daiktus, o tai, ko patiems nebereikia. Bet nereikia to šlamšto ir pavargėliams. Todėl toks apsimestinis gerumas – bjaurus. Kita vertus, dovanoti dovanas derėtų tiems, kuriems jų tikrai reikia. Kai brukami gėriai visokiems veltėdžiams ir degradavusiems asmenims, lieka bjaurus jausmas. Todėl aš stengiuosi dovanoti tik tai, ko konkrečiam, man mielam žmogui reikia. Nelepinkime degradavusiųjų, tai nepadeda jiems pakilti.
Aldona
Pasidalinsiu savo sėkme
Noriu pasidžiaugti, kad man pavyko pasveikti nuo sunkaus širdies negalavimo, nes po kelių mėnesių nesėkmingo gydymo kitose ligoninėse pagaliau patekau pas išmanančią savo darbą gydytoją Gabrielę Žemaitaitienę. Ji ne tik sugebėjo rasti mano ligai tinkamus vaistus, bet ir gydė savo jautriu požiūriu į ligonį. Jau nepamenu, kada bendravau su tokia gydytoja. Mano galva, būtent tokie ir turėtų būti visi medikai.
Danutė
