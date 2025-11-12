 Tyčia kenkia klaipėdiečiams

Tyčia kenkia klaipėdiečiams

2025-11-12 05:00
Parengė Daiva Janauskaitė

Prenumeruokite ir gaukite tik pačius įdomiausius straipsnius el. paštu!

Nuo politikos
iki kultūros

Esu įsitikinęs, kad Klaipėdoje kažkas tyčia vykdo kenkėjišką veiklą. Tas „kažkas“ daužo autobusų stotelių paviljonų langus. Bet ne tik. Kretingos gatvėje mačiau nuo stotelės nuplėštą informacinį stendą. Dabar žmonės nebegali sužinoti jiems svarbios informacijos. Man atrodo, kad Klaipėdos policija turėtų rimtai imtis šių nusikaltimų, nes nukentėjusieji – visi klaipėdiečiai. Yra ir materialinė žala, juk kiekvienas toks stendas nemažai kainuoja.

Jonas

Panašu į visišką nesąmonę

Kas liepė šaligatvių valytojams šlapius lapus pūsti benzinu varomais pūtekliais? Stovi dėdulė su sunkiu prietaisu ant pečių ir pusvalandį pučia orą, nukreipęs vamzdį į kelis prie šaligatvio prilipusius lapus. Prietaisas skleidžia nežmonišką garsą ir smarvę. Paėmęs paprastą šluotą tas žmogus būtų mažiau vargęs ir jau seniai darbą baigęs. O svarbiausia – nenervinęs aplinkinių. Įtariu, kad čia kažkieno išmislas naudoti tokias tik atrodančias moderniai priemones.

Aldona

Nelaimėje padėjo puikūs vyrai

Penktadienį išėjau tvarkyti reikalų be lazdos. Man jos reikia, nes pernelyg ilgai – jau daugiau nei dvejus metus ir du mėnesius laukiu kelio sąnario protezo. Ir atsitiko tai, ko galėjau tikėtis, – labai nevykusiai nugriuvau. Skaudžiai susitrenkiau šoną ir akį, pusė veido beregint pajuodo. Šioje skaudžioje situacijoje man labai padėjo du šaunūs vyrai. Jie pribėgo, pakėlė mane ir nuvedė į greta esančią įstaigą. Jaučiausi visiškai bejėgė, jei ne jie, būčiau neatsikėlusi. Vienas tų vyrų vardu Darius, gaila, pavardės nespėjau paklausti. Kitas dirba apsaugininku paramos įstaigoje Kauno gatvėje, jis nuvalė man nuo veido kraują, iškvietė greitosios medicinos pagalbos ekipažą, jautriai bendravo. Labai gaila, kad tuo metu nesugebėjau jiems padėkoti. Labai linkiu jiems sveikatos ir sėkmės gyvenime. Įsitikinau, kad svetimo skausmo nebūna.

Birutė

Šiame straipsnyje:
Karštas telefonas

Naujausi komentarai

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.

Komentarai

  • HTML žymės neleidžiamos.
Atšaukti
Komentarų nėra

Daugiau naujienų