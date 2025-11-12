Tyčia kenkia klaipėdiečiams

Esu įsitikinęs, kad Klaipėdoje kažkas tyčia vykdo kenkėjišką veiklą. Tas „kažkas“ daužo autobusų stotelių paviljonų langus. Bet ne tik. Kretingos gatvėje mačiau nuo stotelės nuplėštą informacinį stendą. Dabar žmonės nebegali sužinoti jiems svarbios informacijos. Man atrodo, kad Klaipėdos policija turėtų rimtai imtis šių nusikaltimų, nes nukentėjusieji – visi klaipėdiečiai. Yra ir materialinė žala, juk kiekvienas toks stendas nemažai kainuoja.
Jonas
Panašu į visišką nesąmonę
Kas liepė šaligatvių valytojams šlapius lapus pūsti benzinu varomais pūtekliais? Stovi dėdulė su sunkiu prietaisu ant pečių ir pusvalandį pučia orą, nukreipęs vamzdį į kelis prie šaligatvio prilipusius lapus. Prietaisas skleidžia nežmonišką garsą ir smarvę. Paėmęs paprastą šluotą tas žmogus būtų mažiau vargęs ir jau seniai darbą baigęs. O svarbiausia – nenervinęs aplinkinių. Įtariu, kad čia kažkieno išmislas naudoti tokias tik atrodančias moderniai priemones.
Aldona
Nelaimėje padėjo puikūs vyrai
Penktadienį išėjau tvarkyti reikalų be lazdos. Man jos reikia, nes pernelyg ilgai – jau daugiau nei dvejus metus ir du mėnesius laukiu kelio sąnario protezo. Ir atsitiko tai, ko galėjau tikėtis, – labai nevykusiai nugriuvau. Skaudžiai susitrenkiau šoną ir akį, pusė veido beregint pajuodo. Šioje skaudžioje situacijoje man labai padėjo du šaunūs vyrai. Jie pribėgo, pakėlė mane ir nuvedė į greta esančią įstaigą. Jaučiausi visiškai bejėgė, jei ne jie, būčiau neatsikėlusi. Vienas tų vyrų vardu Darius, gaila, pavardės nespėjau paklausti. Kitas dirba apsaugininku paramos įstaigoje Kauno gatvėje, jis nuvalė man nuo veido kraują, iškvietė greitosios medicinos pagalbos ekipažą, jautriai bendravo. Labai gaila, kad tuo metu nesugebėjau jiems padėkoti. Labai linkiu jiems sveikatos ir sėkmės gyvenime. Įsitikinau, kad svetimo skausmo nebūna.
Birutė
