Kartais stebina, kaip greitai žmonės pasmerkia kitą, net nežinodami visos istorijos. Pamatė žmogų parduotuvėje, ne taip apsirengusį, – jau komentarai. Kažkas lėčiau eina – vadinasi, tinginys. Kažkas garsiau kalba – iš karto: nemandagus. Bet juk nežinome, kas tam žmogui nutiko prieš penkias minutes, kokia jo diena ar kokių rūpesčių jis turi. Man atrodo, kad dabar labai trūksta santūrumo. Ne kiekvieną žmogų reikia vertinti ir ne kiekvienoje situacijoje privalome pareikšti savo nuomonę. Kartais galima tiesiog praeiti pro šalį ir rodyti daugiau pagarbos.
Paulina
Skaičiuoja išlaidas
Man labai nepatinka tas įprotis viską vertinti pagal pinigus. Žmogus pasidarė remontą – jau skaičiuojama, kiek išleido. Nusipirko geresnį automobilį – iš karto spėliojama, iš kur gavo pinigų. Išvažiavo atostogų – jau atsiranda tokių, kurie būtinai turi pasakyti, kad „kitiems lengva gyventi“. Kodėl mums taip rūpi svetima piniginė? Jeigu žmogus dirbo, taupė ir gali sau kažką leisti – tegul. Lygiai taip pat jeigu negali – irgi nereikia jo dėl to menkinti. Man atrodo, kad žmonės turėtų daugiau dėmesio skirti savo gyvenimui, o ne nuolat skaičiuoti, kaip gyvena kaimynas. Dar vienas dalykas, kurį pastebiu, – žmonės labai dažnai nori patarimo tada, kai iš tikrųjų nori ne patarimo, o palaikymo. Papasakoja savo problemą, o mes iš karto pradedame aiškinti, ką jie turėtų daryti. Nebūtina kiekvieną kartą būti išminčiumi ir turėti atsakymą į viską.
Genovaitė
Laukiu moliūgų
Įdomu pasidarė, kada šiemet jau prasidės moliūgų šventės mieste? Norisi rudeninių susibūrimų, koncertų, švenčių. Ir galėtų jų būti kuo daugiau, kad žmonės džiaugtųsi ir būtų daugiau laimės tą niūrų rudenį. Aš asmeniškai stengiuosi lankytis visur, nes man patinka tas šurmulys ir jaukumas mieste.
Bronius
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