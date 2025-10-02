Stebina keistos nuostatos

Pati to nenorėdama dažną rytą tampu svetimų pokalbių klausytoja. Dažnai mintyse diskutuoju su garsiai kalbančiais žmonėmis. O vieną rytą man tiesiog atėmė žadą – viena moterėlė savo pažįstamai aiškino, kad žinių neklauso ir neskaito, kad žinotų, kas vyksta pasaulyje, jai užtenka vien tik pasiskaityti socialinių tinklų įrašus. Pagalvojau, kad tai yra tikras siaubas, nes būtent tokie žmonės ir išrenka neišmanėlius bei nusikaltėlius. Tai jie neigia viską, kas sukurta mokslo, kas žinoma šimtus ir tūkstančius metų. Būdama priversta klausytis tos moters kalbų pajutau, kad grįžta tamsieji amžiai.
Birutė
Kariai moko gerų manierų
Dar visai neseniai pamačiusi miesto gatvėse karinę techniką ir užsienio šalių karius viduje pajausdavau susierzinimą. Nesinorėjo nieko kariško, o labiausiai minties apie galimą karą. Dabar mano nuotaika visai kita, man patinka užsienio šalių kariškiai. Ir ne tik todėl, kad jie mus apgintų, jei kas nutiktų. Man patinka, kaip jie bendrauja, kaip elgiasi keliuose. Vieną dieną prie šviesoforo sustojau netoli karinės mašinos. Žvilgtelėjau į vairuotoją ir susitikau su jo žvilgsniu. Pamačiau šypseną ir pati nesusilaikiau, pražydau šypsniu. O kai užsižiebė žalias šviesoforo signalas, kariškis man pamojavo. Ir viskas, nieko daugiau nenutiko. Bet visą dieną buvau geros nuotaikos.
Inga
Pagaliau pavežėjos – ir moterys
Vieną vakarą po ilgokai užtrukusio renginio buvau priversta kviesti pavežėją. Turiu patirties, kai vėlų vakarą ar naktį dirbantys pavežėjai pasirodo besą nekalbantys lietuviškai ir net atrodo bauginančiai. Tą vakarą vairavo moteris. Tai man buvo atradimas ir geroji patirtis, labai džiaugiuosi, kad Klaipėdoje pagaliau pavežėjomis pradėjo dirbti ir moterys. Tai nuostabus dalykas, manau, moterys sulauks kur kas daugiau klienčių nei vyrai, kurie tai rodo nepasitenkinimą, tai tyli, tai bendrauja nesuprantama kalba.
Ilona
