Spektaklis kai kam sutrukdė

Bandužių kvartale vyko nemokamas spektaklis. Buvo taip jauku, smagu dalyvauti, žmonės susirinko, pabendravo. Tačiau eidama namo sužinojau apie kelių senjorų pasipiktinimą – esą dėl spektaklio garsų jie negalėjo ramiai televizoriaus namuose žiūrėti. Ir pagalvojau – nejaugi jau tiek nebeturime tolerancijos vieni kitiems? Spektaklis vyko ne už pinigus, o žmonėms, bendruomenei, visiems, kurie nori išeiti iš namų ir pabūti kartu, tokie priekaištai – tarsi spjūvis į veidą. Man net pikta, kad atsiranda tokių, kuriems reikia dėl visko skųstis. Mieli ponai, kartais gal verta ne prie televizoriaus sėdėti, o patiems iš buto išeiti ir pasižiūrėti, kas vyksta kieme – gal net patiks.
Kristina
Smėlis vaikams – puiki idėja
Labai noriu pasidžiaugti tuo, kas padaryta prie Jono kalnelio, šalia fontano. Ten supilta smėlio, palikta vaikiškų žaislų – atrodo paprastai, bet iš tikrųjų tai labai graži ir reikalinga idėja. Matau mamas su vaikais, jie čia gali pasikapstyti smėlyje, pažaisti, pabūti gryname ore. Man atrodo, kad tokių nedidelių, bet šeimoms labai patogių erdvių Klaipėdoje galėtų būti ir daugiau.
Justė
Etiketo mokytis dar nevėlu
Vaikams ir paaugliams reikėtų daugiau mokytis etiketo viešose vietose. Kartais matau 15–16 metų jaunuolius, kurie jau tikrai nėra maži vaikai, tačiau elgiasi taip, lyg aplinkui nieko daugiau nebūtų. Sėdi ant suolo išsiskėtę, garsiai kalba, keikiasi, visiškai nesidairo, kas vyksta aplinkui. Tiek vaikinai, tiek merginos. Man tokie vaizdai tikrai nėra gražūs. Suprantu – jaunystė, norisi juoktis, bendrauti, būti su draugais, tačiau pagarba aplinkiniams juk niekur neturėtų dingti. Reikėtų išmokti pagalvoti ir apie kitus.
Evelina
Grožis – ne tik kūnas
Perskaičiau šioje laikraščio rubrikoje žmogaus pasisakymą apie Kaišiadoryse pastatytą nuogos moters skulptūrą. Noriu pasakyti, kad pritariu – man tai taip pat nėra gražu ir nemanau, kad vien nuogumą reikėtų vadinti menu. Apskritai man nepatinka, kai moterys labai apsinuogina viešumoje. Šiais laikais matau daug jaunų merginų, kurios renkasi labai atvirus drabužius, atidengia pečius, krūtinę. Man atrodo, kad grožį galima parodyti ir kitaip. Dabar kartais atrodo, kad svarbiausia – kuo labiau atkreipti į save dėmesį. O juk moters grožis nėra vien kūnas.
Klaipėdietis
Kaip galima išburti ateitį?
Man visada juokinga, kai žmonės eina pas būrėjas, moka didelius pinigus ir tikisi, kad jiems bus išpranašauta ateitis. Niekada nesupratau, kaip galima visiškai svetimam žmogui patikėti tokius dalykus. Kaip kitas žmogus gali žinoti, kas man nutiks po metų ar po dešimties? Juk mūsų gyvenimas priklauso nuo daugybės sprendimų ir aplinkybių. Vis dėlto įdomu – kiek iš tiesų žmonių tuo tiki ir kiek yra pasirengę už tokias „ateities prognozes“ mokėti?
Simas
Žvejai norėtų patogumo
Norėčiau atkreipti dėmesį į keltų reisų į Smiltynę skaičių. Kartais atrodo, kad ypač vakarais jų galėtų būti daugiau. Kalbu apie Naująją perkėlą – nežinau, kokia situacija Senojoje. Esu žvejys, todėl dažnai su automobiliu keliuosi į Smiltynę. Ten patogiau, ramiau, ypač kai nori išvažiuoti pažvejoti. Tačiau planuojant kelionę kartais tenka taikytis prie gana riboto reisų pasirinkimo. Gal būtų galima apsvarstyti galimybę tam tikromis dienomis, ypač vakarais, organizuoti daugiau reisų? Manau, tai būtų patogu ne tik žvejams, bet ir kitiems klaipėdiečiams, kurie su automobiliu keliasi į Smiltynę.
Konstantinas
Reikia daugiau kontrolės
Man vis kyla klausimų, ar visada neįgaliųjų automobilių stovėjimo vietos naudojamos pagal paskirtį ir ar pakankamai kontroliuojama, kas jose stato automobilius? Reikėtų daugiau kontrolės ir aiškumo, kam šios vietos iš tikrųjų skirtos. Žmogui, kuriam dėl judėjimo sunkumų būtina kuo arčiau pastatyti automobilį, tokia vieta nėra patogumo klausimas – tai būtinybė. Todėl norėtųsi daugiau pagarbos ir atsakomybės iš visų vairuotojų.
Klaipėdietė
Naujausi komentarai