Siunčia į sukčių glėbį

Kai tik noriu sudaryti sutartį su kokių nors paslaugų tiekėjais, įmonės darbuotojai ima aiškinti, kad sumokėti galima internetu arba per programėlę. Tai vyksta tuo pačiu metu, kai kasdien pranešama apie apgautus žmones, kurie prarado santaupas, laikytas banko sąskaitose. Vis siunčiami patarimai nespausti nuorodos, jei neįsitikini, kad ji yra ne kenkėjiška, o tikra. Kaip tai padaryti? Juk kiekviena nuoroda turi daugybę simbolių. Tokie patarimai siutina, ypač kai apie juos kalbama vyresnio amžiaus žmonėms, kurie arba nesinaudoja kompiuteriais, arba tai daro itin retai. Taip elgtis negalima. Jei jau norima suteikti paslaugą, tai ta įmonė turi pasirūpinti, kad apsauga nuo sukčių būtų aiški ir suprantama net mažam vaikui. Kitaip popierinių sąskaitų mes niekada neatsikratysime.
Almantas
Medis gali nugriūti
Debreceno gatvėje jau kelis mėnesius matau smarkiai pakrypusį medį. Jis tikrai ilgai nebestovės, o kai jau grius, bus bėdos. Arba jis sumaitos mašiną, arba gali kliūti žmogui. Juk nežinia, kada tai gali atsitikti. Apie tai pranešiau valdininkams, jau praėjo nemažai laiko, bet padėtis nesikeičia. Įdomu būtų sužinoti, kodėl. Jei medžių klausimas šiuo metu nebūtų toks jautrus, imčiau pjūklą ir pati nupjaučiau. Nereikalaučiau nė atlygio. Tik išgabenti reikėtų kažkam kitam, galbūt tam, kas už tokius darbus gauna pinigus.
Ieva
Ar bus gerai?
Mogiliovo gatvėje baigiama įrengti automobilių stovėjimo aikštelė. Man šis darbas kelia daug klausimų. Kažin, kaip ten padaryta lietaus nuotekų sistema, mat aikštelė atsidaro ten, kur anksčiau lietingu metu nuolat telkšodavo šlapias purvynas. Vandens perteklių sunkiai, bet sugerdavo žemė. O kaip bus dabar, kai visas šis plotas uždengtas trinkelėmis. Spėju, kad visas vanduo žliaugs tiesiai į gatvę. O gal bus dar blogiau, aikštelės danga plūduriuos ir bus nestabili. Duok dieve, kad mano įtarimai ir baimės nepasitvirtintų.
Aldona
Naujausi komentarai