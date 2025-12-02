Saugokite savo augintinius

Kasmet gyvename tais pačiais prieššventiniais rūpesčiais, kasmet kartojasi tie patys įvykiai, todėl būtų gerai, kad žmonės pagalvotų apie savo klaidas. Kalbu apie šuniukus, kuriuos šeimininkai vedasi ir nešasi visur, kur tik gali. Gruodį dažnas renginys neapsieina be fejerverkų ar bent konfeti pokštelėjimo. Šunims, turintiems ypač jautrią klausą, tai yra begalinis stresas. Išgirdę trenksmą jie bėga patys nežinodami kur. Šeimininkai paskui verkia, prašo pagalbos. Gal geriau tokiais atvejais palikti šuniukus namie, ten jie jausis saugesni, net jei už lango pokšės petardos.
Vaiva
Mūsų vyrai – geriausi
Pasaulis dabar mums vis lengviau prieinamas, o kai išvažiuoju toliau nuo Lietuvos, imu lyginti gyvenimą savo šalyje su gyvenimu svetur. Viena neabejotinai pas mus geriau – vyrai yra pagarbesni bendraudami su moterimis. Mūsiškiai vis dar užleidžia vietą autobuse, vis dar praleidžia pirmąsias pro duris. Bent aš nesusiduriu su blogais žmonėmis. Užsienyje būna visaip, nesu niekur nukentėjusi, bet dažniausiai ten bet kurios lyties žmonės yra vienodi. Ten gali tau prieš nosį į autobuso kėdę klestelėti ar užlįsti eidamas pro duris. Mūsų vyrai dar turi vidinės inteligencijos tokiais klausimais.
Marytė
Policininkams – didesnes algas
Kasmet, kai prabylama apie kitų metų biudžetą, daugelio valstybės išlaikomų įstaigų darbuotojai pradeda verkšlenti, kad jiems reikia didesnių atlyginimų. Mano galva, labiausiai to verti policijos pareigūnai. Kai matome, kiek daug žmonių dabar svaiginasi sunkiaisiais narkotikais, kai pastebime juos neadekvačiai besielgiančius viešose vietose, jaučiamės neapsaugoti. O saugo mus nuo tokių degradavusių asmenų ne kas kitas, tik jauni ir stiprūs žmonės – policininkai. Jie kiekvieną dieną rizikuoja savo sveikata. Be to, būtent pareigūnai turi turėti daug teisinių bei psichologijos žinių. Mokėti orų atlyginimą policininkams – valstybės garbės reikalas.
Ieva
