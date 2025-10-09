Rizikuoja gyvybe

Prieš porą dienų stebėjau sukrečiantį vaizdą – pagyvenusi moteris labai rizikavo savo gyvybe valydama balkono langus ketvirtajame aukšte. Ji stovėjo ant įstiklinto balkono kraštelio, tik viena jos koja buvo viduje. Stovėjau sustingusi ir laukiau, kada ji baigs. Aišku, nebūčiau jos išgelbėjusi, jei kas nors atsitiktų, bet bent jau pagalbą būčiau iškvietusi. Tikrai nemanau, kad moteris norėjo tragiškai baigti savo gyvenimą, nes juk valė langus – norėjo švariau gyventi, matyti gražesnį vaizdą pro juos.
Vilija
Tik sukėlė pyktį
Antradienį vakare ar gal net naktį kažkoks niekadėjas Naikupės gatvėje, prie 18 namo, kur sustoja taksi automobiliai, išpylė gal puskibirį smulkiai sukarpytų ar suplėšytų popierėlių. Vėjas juos plačiai išdraikė ir pavertė šiukšlynu. Tikrai, jei būčiau pamatęs, būčiau nagus nukapojęs tokiam. Kaip taip galima. Net jei netyčia iškrito toks krovinys, juk iškart viską surinkti būtų buvę paprasta. Labai pasipiktinau.
Jonas
Viską meta pro langą
Kasdien vedžiodamas savo šuniuką praeinu vieną Baltijos prospekto namo kiemą ir dažnai matau atveriamą langą penktajame aukšte. Kai tik tik jis atsiveria, reikia bėgti, nes tame bute gyvenantis pagyvenęs vyras meta per langą visokias atliekas: žuvų galvas, brokolių kotus, vištų kaulus. Ir visa tai lekia žemyn. Kodėl taip jis elgiasi, neaišku. Gal žmogus nesveikas, gal kažkokių keistų nuostatų turi. Gal giminaičiai ar kaimynai žino, apie ką kalbu? Gal jie galėtų pasikalbėti su juo?
Arvydas
Tarnybų daug, bet kas iš to
Gyvenu netoli Ąžuolyno parko ir kiekvieną dieną einu po jį pasivaikščioti. Prieš pustrečios savaitės kažkas nuvertė pušelę. Ji jau pasiekė gal du su puse metro, labai gražiai išaugusi. Vakar parke mačiau „Klaipėdos želdinių“ darbuotojus, paprašiau iš naujo pasodinti pušelę. Atsakė, kad tai – ne jų darbas. Kiti tvarkiusieji parką irgi tikino, kad tai ne jų reikalas. Bet kodėl nė vienas nepraneša tiems, kas turi ir gali išgelbėti medį?
Genutė
