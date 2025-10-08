Reikėtų labiau pasiruošti

Visa širdimi palaikau kultūros žmones ir atidžiai stebėjau protesto akciją per televiziją bei radiją. Tik norėčiau pasakyti pastabėlę tiems, kas ryžtasi kalbėti viešai. Suprantu, kad ne kiekvienas gerai išmano apie muziką, ne visi žino, kuo skiriasi skirtingi kūriniai, bet pasidomėti derėtų. Kalbu apie moterį, kuri šeštadienį per tiesioginę radijo transliaciją kalbėjo bene iš Šiaulių. Ji kažkodėl M. K. Čiurlionio „Jūrą“ pavadino opera. Toks liūdesys apėmė. Būtų gražu, jei kultūra nebūtų tik tai, ką kiekvienas kultūrininkas daro, mums akivaizdžiai trūksta bendro humanitarinio išsilavinimo.
Irena
Kreipiu dėmesį į mimiką
Gyvename neramiais permainų laikais, kai turime susivokti, kuris politikas teisus, o kuris netinkamas savo postui. Visą gyvenimą dirbau medicinos sesele ir esu pratusi vertinti žmones per savo profesijos prizmę. Mano galva, tie, kurie kalba geranoriškai, nedemonstruoja pykčio ir savo veido mimika bei kūno kalba aktyviai rodo savo nuostatas ir emocijas. Man labai patinka Inga Ruginienė, moteris kalbėdama šypsosi ir nedemonstruoja pykčio, agresijos. Būtent taip ir turi elgtis politikai, tada jais galima pasitikėti.
Janina
Kažkodėl tamsu
Kodėl vakarais Sulupės ir Minijos gatvėse tamsu? Lyg kaime gyventume, į gatvę teks sutemus eiti pasišviečiant žibintuvėliu. Nesulaukiame paaiškinimo nei iš miesto valdininkų, nei mikrorajono seniūnaičiai ką praneša. Rajonas – ne pats saugiausias, nejauku, kai gatvėse tamsu. Nesinori piktai kalbėti nežinant, bet mūsų saugumo klausimas, manau, svarbesnis nei bandymas sutaupyti.
Gyventoja
Kaimynai galėtų būti draugiškesni
Mūsų namas labai nukentėjo nuo kiemo tvarkybos. Prie keturių laiptinių namo, kur kiekviename aukšte yra po keturis butus, kiemo tvarkytojai įrengė tik devynias vietas automobiliams. Kai kurie kaimynai nedraugiškai elgiasi užimdami dviejų mašinų vietas. Pyktis nesinori, tikiuosi, kad nors laikraštyje paskaitę susipras, apie ką kalba.
Vidmantas
