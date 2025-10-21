Reikėtų kalbėti argumentais

Praėjusią savaitę viena ponia „Karštam telefonui“ skundėsi, kad kažkurioje Klaipėdos vietoje žmonės slidinėja ant šlapių nesušluotų lapų. Aš gyvenu Žvejybos uosto gatvėje. Paskaitęs šią žinutę tyčia pavaikščiojau Nidos, Kalnupės gatvėmis ir turiu pasakyti, kad neradau lapais užneštų takų. Visi puikiai nuvalyti, nepaisant, kad dabar lapai krenta ir krenta. Būtų gerai, kad besiskundžiantieji nurodytų, kur mato netvarką.
Jonas
Treneris tik barė vaikus
Savaitgalį ilgokai bandžiau suprasti, kas ir kur barasi. Net nesibara, o rėkia, atrodė, kad kažkur lauke vyksta muštynės. Kai susigaudžiau, labai nustebau – vienos progimnazijos stadione vyko mažų berniukų futbolo varžybos, o gal tik treniruotė. Berniukai buvo tikrai labai maži, dar pradinukai. Treneris – vyras kaip ąžuolas – visą laiką, kol vyko žaidimas, piktai rėkė ant vaikų. Girdėjau ir keiksmažodžių. Galbūt ne taip būtų girdėti tas jo riksmas, jei jis būtų stovėjęs nugara į namą, prie kurio yra stadionas. Manau, kad jis savo auklėtinius tokiu elgesiu ne pamokė, ne motyvavo, o gniuždė. Įtariu, kad tokios pamokos gali apskritai sužlugdyti norą treniruotis. Dar labiau nustebau pamačiusi, kad tėvai stebi šias varžybas, kuriose treneris buvo tarsi piktas šuo. Tėvų toks elgesys netrikdė. Esu toje pačioje aikštelėje mačiusi kitokį treniravimo būdą. Jaunas treneris vaikus vis pagirdavo ar paragindavo sakydamas, kad kitas kartas bus sėkmingesnis.
Irena
Pajūryje – jūržolės
Savaitgalį Melnragėje, netoli šiaurinio molo, žmonės kapstėsi dideliame sluoksnyje į krantą išmestų jūržolių, mat jose paprastai būna įstrigę gintaro gabalėliai. Prisiminiau, kad kitose šalyse irgi esu mačiusi tokį vaizdą. Žinau, kad jūržolės panaudojamos kaip geros trąšos. Įdomu, ar mūsų paplūdimį užteršusios jūros žolės bus išgabentos ir panaudotos geriems tikslams? Ką šiuo klausimu mano mūsų ekologai ir pajūrio tvarkytojai?
Ineta
