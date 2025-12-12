Pasigendame spaudos kioskų

Labai trūksta spaudos kioskelio Naujojo Sodo gatvėje. Ne tik aš, bet ir mano pažįstami buvo įpratę ten nubėgti nusipirkti kavos, spaudos ir kitų reikalingų dalykų. O ir darbuotojos ten dirbo tokios malonios, kad po bendravimo su jomis visai dienai nuotaika pasitaisydavo. Dabar toje vietoje neliko nė ženklo. Tokia pat situacija ir prie autobusų stoties – kiosko neliko. Mes, klaipėdiečiai, labai prašome nenaikinti kioskų, jie labai reikalingi. Iš kitų miestų atvykstantys žmonės pirmiausiai teiraudavosi spaudos kioskuose dirbančių moterų, kaip naudotis viešuoju transportu, kur įsigyti bilietėlių, tiesiog nusipirkdavo buteliuką vandens ar žurnalą paskaityti. Niekas nemėgsta stovėti ilgose eilėse parduotuvėse, tad kioskai būdavo pati geriausia išeitis. Sausio 15-osios gatvėje kiosko taip pat nebėra, nors jis stovėjo labai geroje vietoje, daug žmonių ten užsukdavo. Kodėl reikia naikinti tai, kas žmonėms reikalinga?
Inga
Prekeiviams trūksta išsilavinimo
Miesto kalėdinės puošmenos labai gražios. Bet man į akis krito vienas dalykas. Daugelio restoranų, kavinių, parduotuvių langai – purvini, vitrinos atrodo seniai nevalytos. Galėtų verslininkai apsitvarkyti prieš šventes. Juk klientas, atėjęs į parduotuvę, turi jaustis jaukiai, jam neturi akių badyti dulkės, nešvarumai. Ne kartą mačiau pardavėjus, naršančius telefonuose, kol jų klientai vaikštinėja po parduotuvę, ieškodami prekių. Aš nenoriu, kad man iš paskos vaikščiotų pardavėja, siūlydama prekę, bet bent kokį dėmesį jausti pirkėjas turėtų. Ar tai nėra pardavimų kultūros dalis?
Alma
Pasigedo šventinių atviručių
Kur dingo šventinės atvirutės? Nebematau jų parduotuvėse, o gal tiesiog nemoku ieškoti. Anksčiau būdavo pačios įvairiausios – su eglutėmis, seniais besmegeniais, Kalėdų Seneliais, net ir su gimusiu kūdikėliu Jėzumi. Dabar – beveik jokio pasirinkimo. Ar jas jau spėjo išpirkti, o gal aš jų tiesiog nematau?
Indrė
