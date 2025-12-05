Pasigedome pramogų

Kakės Makės šviesų parkas yra tikrai gražus, smagu, kad turime vietą, kur galima ramiai pasivaikščioti su vaikais ir tiesiog pabūti. Vis dėlto, turiu jai priekaištų – ten labai trūksta veiklų. Apeini ratą, pasigroži puošmenomis, ir tuo viskas baigiasi. Būtų puiku, jei parke atsirastų bent keli atrakcionai, nes vaikai vieną kartą apžiūri dekoracijas ir jau nori keliauti namo. Taip pat pasigendu kioskelių, kuriuose būtų galima įsigyti kavos, sausainių, bandelių ar kitų smulkių skanėstų. Tai gerokai pagyvintų visą apsilankymą.
Mamytė
Kalėdų Seneliai – baisūs
Socialiniuose tinkluose vis matau besireklamuojančius Kalėdų Senelius. Jie skelbiasi, kad gali aplankyti vaikučius ir pravesti jiems linksmą renginį. Kai pamatau tų senelių nuotraukas, pagalvoju: „Geriau nereikia. Tokio vatine barzda senelio su raudonu chalatu aš pati – vaiko močiutė – išsigąsčiau.“ Gal galėtų jie bent kiek investuoti į savo įvaizdį. O dar baisesni man tie, kurie apsilanko senelių globos namuose ar tiesiog jų pačių namuose pas prižiūrimus ligotus ir vienišus žmones. Dovanų atnešantys persirengėlai patys atrodo kaip ligoti, kuriems reikalinga globa. Kodėl negalima senolių aplankyti pasipuošus tiesiog malonia šypsena?
Vanda
Kodėl taip gina politiką?
Paskutinė aktualija Lietuvoje – vienas labiausiai rėkaujančių politikų buvo nuteistas už netinkamą leksiką vienos tautos žmonių atžvilgiu. Tyčia nenoriu minėti jo pavardės ir tautybės žmonių, kurių atžvilgiu jis taip pasielgė. Pernelyg daug būtų garbės. Mane stebina, kaip aktyviai kai kurie žmonės puola jį ginti. Lyg jis būtų naujasis mesijas. Gal vertėtų atidžiau žiūrėti į žmones bei reiškinius, truputį įjungti kritinį mąstymą. Šventųjų nėra šiame pasaulyje. O mažiausiai šventi tie, kurie garsiai rėkia. Manau, geriau būtų, jei kiekvienas savo aplinkoje paieškotume veiklos, nei vaidintume pilietiškumą ar ištikimybę abejonių keliantiems asmenims.
Vytautas
