Padėkokime gyventojams

Norėčiau nuoširdžiai padėkoti žmonėms, kurie puošia Klaipėdą, prižiūri gėlynus ir savo rankomis gražina aplinką. Esu dviratininkė, todėl dažnai važinėju po miestą, prie jūros, įvairiomis gatvėmis ir kiemais. Važiuodama galiu pastebėti, kaip skiriasi aplinka, kai ja rūpinamasi. Ypač žaviuosi Jurginų gatve – ten kai kurių gyventojų kiemai taip išpuoselėti, pilni gėlių, kad kartais pasijuntu lyg botanikos sode. Toks grožis tikrai pakelia nuotaiką ir leidžia suprasti, kiek daug gali nuveikti žmonės, kurie neabejingi savo aplinkai. Labai daug lemia pačių gyventojų iniciatyva, jų laikas, pastangos bei noras gyventi gražiau. Galbūt praeidami ar pravažiuodami ne visada susimąstome, kiek darbo reikia įdėti, kad gėlynai taip gražiai žydėtų. Todėl norisi tokiems žmonėms pasakyti didelį ačiū.
Nijolė
Nukrito namo numeris
Jau kokias tris savaites prie vieno Baltijos prospekto daugiabučio ant žemės guli nukritusi namo numerio lentelė. Ir guli sau ramiausiai – panašu, kad niekam neužkliūva ir niekas neskuba jos pritvirtinti. Dabar net sunku suprasti, ar ten šešetas, ar devynetas. Įdomu, kaip paštininkams rasti reikiamą adresą, o ką jau kalbėti apie kurjerius ar pirmą kartą atvykstančius žmones? Atrodo, toks paprastas dalykas – paimti ir pritvirtinti lentelę, bet net to nesugebama sutvarkyti. Už įvairias paslaugas mokame, tikimės tvarkingos aplinkos, o kartais pritrūksta elementaraus rūpesčio.
Pranas
Kava ir pyragėlis – prabanga?
Užėjau į kavinę nusipirkti kavos ir mažo gabalėlio pyrago, bet kaina taip nustebino, kad teko gerai pagalvoti, ar tikrai noriu. Pasirodo, už tokį paprastą pasilepinimą reikia pakloti dešimt eurų! Ar paprastas kavos puodelis su mažu pyrago gabalėliu jau tampa prabanga? Gaila, kai paprastas apsilankymas kavinėje turi tapti nebe spontanišku malonumu, o gerai apgalvotu pirkimu.
Miglė
Naujausi komentarai