Norėtume pasportuoti

Daugelyje Klaipėdos vietų jau seniai yra lauko treniruokliai. Tik Žardininkų gatvės parke, kuris palyginti neseniai buvo gražiai sutvarkytas, nėra nė vieno. Būtų smagu pasportuoti, tikiu, kad ir vaikai, ir suaugusieji ateitų į tokią aikštelę. Keista, kad šiame parke aikštelė šunims įrengta, o žmonėms – ne. Gal tokių planų ir yra, bet mes apie juos nežinome.
Birutė
Nudžiugino bendravimas
Esu lankęsis pas daug gydytojų, kartais jaučiausi jiems skolingas ar labai trukdantis. Spalio viduryje lankiausi „Nefridos“ klinikoje pas akių gydytoją. Išėjau iš kabineto tarsi geriau matydamas. Labai nuoširdi ir dėmesinga gydytoja mane konsultavo. Gaila, kad neįsiminiau jos pavardės. Pagaliau sutikau gydytoją, kuri dirba taip, kaip tai turėtų daryti kiekvienas medikas.
Jonas
Keisti dalykai
Mano žmona savaitgalį du kartus susidūrė su viešųjų autobusų kontrolieriais. Abu kartus pirko bilietėlį pas vairuotoją. Šeštadienį jos parodytas bilietas nesukėlė jokių problemų, o sekmadienį, važiuodama iš Lėbartų, ji kažkodėl išgirdo, kad turi netinkamą bilietą. Kaip čia suprasti? Kodėl? Gal ji man kažko nepasakė ar pati nesuprato. Taip negali būti, kad iš vairuotojo pirktas vieną dieną bilietas tinka, o kitą – ne.
Jonas
Skalbiniai išdžiūva ir namie
Prie Gedminų gatvės 18 namo, iš tos pusės, kur yra balkonai, yra skalbinių džiovykla, bet vyresni žmonės bijo ja naudotis, nes žolė ten nešienaujama jau daug metų. Vasaros viduryje ji siekia liemenį. Ten turbūt jau senai gyvena erkės, galinčios užkrėsti encefalitu arba Laimo liga. Keista, kad tai teritorija, kurios niekas netvarko. Ne kartą bandėme aiškintis, kaip čia yra. Kreipėmės į Viešosios tvarkos, Miesto tvarkymo skyrius, į savivaldybės administracijos direktorių. Visi mums žadėjo išsiaiškinti, bet ir šiemet žolė liko nešienauta. Dar kartą paskambinę išgirdome pabarimą, esą niekas nežino, kieno tai teritorija, todėl paprašė nebeskambinti. Ir dar patarė lauke nedžiauti skalbinių, liepė tai daryti namie.
Neabejinga gyventoja
