Neturinčiuosius atšvaitų – bausti

Lapkričio mėnesį bijau vairuoti, nors vairuotojo pažymėjimą turiu jau ne vieną dešimtmetį. Bijau todėl, kad anksti temsta, o mūsų žmonės labai mėgsta rengtis tamsiais rūbais. Kai tik ima vakarėti, pėsčiųjų gatvėse visiškai nematyti. Juodą šešėlį pastebi tik tada, kai būna pernelyg vėlu stabdyti. Keista, kad atšvaitų dalijimo akcijose dalyvaujantys žmonės jų nedėvi arba užsideda ant riešo, o rankas subruka į gilias kišenes. Jaunuoliai net nepasižiūri į šoną. Kaip ėjo šaligatviu, taip, nė nepasukdami galvos, pėdina per gatvę. Kiek pamenu, Kelių eismo taisyklės reikalauja įsitikinti, kad eiti per perėją saugu. Būtų neblogai, kad prevencinės policininkų priemonės būtų skirtos ir pėsčiųjų kontrolei.
Piktina keisti sprendimai
Niekaip nesuprantu vietos valdžios sprendimo dėl namo, kuris yra tapęs miesto piktžaizde. Jame savivaldybė turi du butus. Valdininkai prisipažįsta esą bejėgiai ir tiesiog nusiplauna rankas – ketina tuos niekam nereikalingus butus parduoti. Panašiai elgiasi ir mūsų šalies valdžia. Europos Sąjungos įstatymuose nurodoma, kad seni, taršūs automobiliai nebegali būti naudojami. Bet Lietuvai juos leidžia įsivežti ir net eksploatuoti. Toks jausmas, kad kairė nežino, ką daro dešinė. Bent man taip atrodo. O gal aš kažką ne taip suprantu?
Kodėl užsikemša gatvės?
Paprastai vengiu važinėti piko valandomis. Bet vieną dieną teko. Nežinau, ar tik man toks atradimas ir tai vyksta kiekvieną dieną apie 17 val.? Visiškai visos centrinės miesto dalies gatvės buvo užsikimšusios. Net mažomis gatvelėmis buvo neįmanoma pravažiuoti. Kažkur girdėjosi specialiųjų tarnybų garsiniai signalai. Su siaubu supratau, kad pravažiuoti tokiomis užkimštomis gatvėmis gelbėtojai ar medikai negalėtų. Vairuotojams tiesiog nebuvo kur pasitraukti. Manau, valdžiai reikėtu pagalvoti, kaip pagerinti gatvių pralaidumą.
