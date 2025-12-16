Maistas paukšteliams – ant žemės

Ne pirmą kartą pastebiu, kad darydami gerus darbus žmonės nepasirūpina jų padaryti iki galo. Vedžiodama savo keturkojį draugą vis traukiu jam iš burnos kamuoliukus, kurie skirti ne šunims žaisti, o paukšteliams lesti. Parduotuvėse parduodami tokie rutuliai, kurių viduje – lesalas. Tik spėju, kad žmonės ne prikabina tvirtai šiuos rutulius prie medžių ar lesyklų, o tiesiog padeda. Koks nors katinas ar stipresnis vėjas numeta lesalus ant žemės, ir geri žmonių norai nueina perniek. Būtų gerai, kad paukšteliai lesalą sulestų, dabar dažnu atveju grūdų rutuliukas tampa tiesiog šiukšle.
Ieva
Puošia visų malonumui
Baltijos prospekto 5-ojo ir aplinkinių namų gyventojai grožisi prie šio namo papuošta gyva eglute, ant jos kabo tikri žaisliukai, ji žiba lemputėmis. Kai stipresnis vėjas laužo kitų medžių šakas, kažkur mieste net dideli medžiai nuvirsta, o nuo šios eglutės nenukrenta nė vienas žaisliukas, neužgęsta lemputės. Suprantu, kad moteris, kuri rūpinasi šiuo grožiu, labai pasistengia, kad puošmenos laikytųsi bet kokiu oru. Sutikęs norėčiau jai pabučiuoti ranką už tokį triūsą.
Vytautas
Pavyko rasti dovanų
Labai nemėgstu vaikštynių po didžiuosius prekybos centrus. Pripažįstu, ten labai gražu, kiekviena parduotuvėlė stengiasi ypatingai pasipuošti ir privilioti pirkėjus. Bet kartu margumas ir žmonių gausa labai vargina. Anksčiau manydavau, kad nuolaidos prekėms yra tik naivuolių apgaudinėjimas. Bet kai nedidelėje vieno populiariausių prekybos tinklų parduotuvėje radau labai pigią, bet tikrai gražią pižamą ir dar kitų dovanoti tinkamų prekių gerokai pigiau nei buvo nurodyta pirmoji kaina, apsidžiaugiau ir nusprendžiau, kad pirkti kalėdines dovanas galima ir nevargstant ar net patiriant didelį džiaugsmą. Aišku, sakau taip truputį su ironija, nes dovana negali būti prasta, bet tąkart iš savo mažos parduotuvės grįžau labai geros nuotaikos
Alma
