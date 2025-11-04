Konkursai – nesąžiningi

Mėgstu per televiziją stebėti įvairias talentų laidas. Daugelis televizijos kanalų jas turi, mano galva, jų net pernelyg daug. Manau, kad dainavimams turėtų būti atskiros laidos, nes kasmet šį konkursą laimi dainininkai. Tai nesąžininga kitų žmonių atžvilgiu, juk puikiai pasirodo šokėjai, cirko artistai, sportininkai ir kitų scenos profesijų atstovai. O kalbant apie muzikantus, manau, kad per televiziją rodo pernelyg daug muzikinių laidų. Užtektų vienos per vieną kanalą, kam įdomu, tegul žiūri.
Gintarė
Nesurenka gyvūno išmatų
Naujakiemio g. 2-ojo namo paskutinėje laiptinėje pastaruoju metu kartojasi ta pati problema – gyvūnų išmatos paliekamos laiptinės įėjime. Prašome gerbti savo kaimynus bei pačius save ir sutvarkyti savo gyvūnų paliktus „reikalus“. Jei to nesugebate, nemanau, kad vertėtų leisti tokiems asmenims laikyti augintinius. Jei situacija nepagerės, netrukus namo gyventojai žada imtis ir kitų priemonių spręsti šią problemą.
Nepatenkinti kaimynai
Elgiasi kaip gyvuliai
Neseniai dar kartą įsitikinau, kad kai kurie vyrai vis dar elgiasi kaip šunys. Kodėl taip sakau? Todėl, kad jie šlapinasi bet kur. Vieną pavakarę sėdėjau grožio salone, kuris yra Taikos prospekte, netoli „Vėtrungės“. Pro langą stebėjau neįtikėtiną situaciją – beveik po to grožio salono langais vyras atsitraukė kelnių užtrauktuką ir paleido „fontaną“. Dar baisiau, kai po jo toje pačioje vietoje atsitūpė ir mergina. Jai – ne daugiau nei 30 metų, o elgėsi kaip laukinė. Nustėrau nuo tokio vaizdo, lyg viduramžiai būtų grįžę. Dar labiau tai stebina dėl to, kad netoliese yra prekybos centras, o jame – tualetas, kuriuo gali pasinaudoti kiekvienas.
Vaiva
Kodėl daužo langus?
Kažkoks bjaurus žmogus gyvena Klaipėdoje, kuris daužo autobusų stotelių paviljonų langus. Praėjusią savaitę sudaužė visus stotelės Sportininkų gatvėje stiklus, pirmadienį ryte mačiau visus juos pažirusius. Pagauti ir griežtai nubausti tokį!
Jonas
