Kodėl nešviečia švieslentė?

Kiekvieną dieną į darbą ir namo važiuoju miesto autobusais. Kai būna žvarbu ir lyja, labai svarbu sužinoti, kiek laiko liko laukti autobuso. Pastarosiomis dienomis Pempininkų stotelėje kažkodėl nešviečia švieslentė. Kažin, kodėl? Esu girdėjusi, kad taip elektronika reaguoja į šaltį, o vasarą – į karštį. Bet jei taip yra, kodėl prižiūrintys šią techniką darbuotojai nepatikrina, ar paspaudus šaltukui viskas veikia? Labai nepatogu, kai negalima pasitikslinti, kiek dar teks laukti autobuso.
Birutė
Labai gerai, kad prabilo
Aptikau pranešimą, kad Klaipėdoje rengiamos paskaitos paauglius vaikus turintiems tėvams. Jose kalbama apie tai, kaip atpažinti, ar vaikai vartoja narkotikus. Pasirodo, tokios paskaitos – nemokamos, tik kad pasiklausyti jų tektų eiti į Priklausomybės ligų centrą. Manau, jei tokios paskaitos būtų rengiamos bibliotekose ar mokyklose, jose apsilankytų kur kas daugiau klaipėdiečių. Tema itin aktuali, o tokios paskaitos turėtų būti prieinamos kiekvienam. Geriau skirti finansavimą tokioms paskaitoms nei beverčiams paplepėjimams apie gilinimąsi į save.
Judita
Norėtume policijos pagalbos
Jūrininkų prospektas – itin svarbi miesto gatvė. Bet važiuoti čia lengvuoju automobiliu labai pavojinga. Vilkikų ir kitų sunkiasvorių automobilių vairuotojai šiuo prospektu važiuoja labai greitai. Suprantu, kad ten leidžiamas greitis 70 kilometrų per valandą, bet žinant, kokį pavojų kelia didelės, sunkios mašinos, būtent joms siūlyčiau apriboti greitį iki 40 kilometrų. Ir dar labai gerai būtų bent vieną policininkų ekipažą savaitei pasiųsti į Jūrininkų prospektą. Būtume dėkingi, jei pareigūnai nuolat matuotų vilkikų greitį ir tikrintų jų vairuotojų blaivumą bei dokumentus. Žinia tarp šių vairuotojų greitai pasklistų, jie taptų atsargesni ir mandagesni. Visiems kitiems važiuojantiesiems Jūrininkų prospektu būtų kur kas saugiau.
Vytautas
Naujausi komentarai