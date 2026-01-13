Kodėl keistai vadina prezidentą?

Politika pastaruoju metu pasidarė tokia įdomi, kad žinių laidose pirmiausia laukiu pranešimų iš užsienio. Tik kuo toliau, tuo dažniau išgirstu sakant: „Prezidentas Donaldas Trampas“. Bet kokios šalies tai prezidentas, pamirštama pasakyti. Taip taip, žinoma, mes visi suprantame, apie kokią šalį kalbama, bet, mano galva, būtina pabrėžti, kad tai – JAV prezidentas, o ne kieno kito. Kai šio žodžio nepridedame, atrodo, kad jis yra mūsų ir mums jo politika besąlygiškai priimtina. Jei jau prie kitų šalių prezidentų pavardžių minime jų valdomos šalies pavadinimą, eterio laikas nenukentės, jei bus paminėtas ir JAV vardas. Ir dar labai rėžia ausį, kai kai kurie pasaulio politikai karą pradėjusios ir kraują liejančios šalies vadeivą vadina ponu ar net dar pagarbiau. Užtektų apsiriboti santūresniais įvardijimais.
Valda
Kur gražios lesyklėlės?
Gyvenu prie „Neringos“ prekybos centro. Mano įsitikinimu, šią gilią žiemą nėra kur padėti paukšteliams lesalo. Palei pėsčiųjų taką medžių daug, o gražių, medinių lesyklėlių nėra. Pernai bendruomenės namuose vyrai pagamino ir įkėlė į medžius daug inkilų. Galėtų padaryti ir lesyklėlių. Iš plastikinių butelių padarytos lesyklos nepuošia aplinkos.
Marytė
Uždrauskite garsines petardas
Po Naujųjų metų man tiesiai po langais driokstelėjo petarda. Buvau namuose. Nuo kurtinančio garso pradėjo virpėti širdis. Jeigu būtų mano valia, uždrausčiau tokius pirotechnikos dalykus. Šviečiančios raketos tinkamos Naujųjų metų nakčiai, žmonės džiaugiasi, tai suteikia šviesos. Bet tos petardos, kurios tik sukelia didžiulį garsą, tikrai nereikalingos. Girdėjau, kad 12-metis berniukas susižalojo ranką. Kam bėda? Tikrai ne tik jam. Jei jis taps neįgalus, mes visi jį iki gyvenimo galo turėsime išlaikyti. Vaikai negalvoja apie pasekmes. Bet suaugusieji privalo tai daryti. Tokių sprogimo garsų bijo gyvūnai, kenčia vyresnio amžiaus žmonės. Būtų labai gerai, kad miesto valdžia imtųsi drausti garsines petardas Klaipėdoje.
Marija
Kodėl nerodo kaimynų filmų?
Televizijos programos darosi vis labiau apgailėtinos. Senyvam žmogui dieną nėra ką žiūrėti. Rodo tik indiškus ir turkiškus filmus, o kai kurios televizijos ištisai rodo ukrainietiškus. Nesu prieš ukrainiečius, bet jų filmuose – tas pats, kas ir rusiškuose: amžinos šeimų ir paviliotų vyrų intrigos, banditų kovos ir panašios istorijos. Būtų kur kas įdomiau pamatyti latviškus ar estiškus filmus. Gal labiau pažintume savo kaimynus, susipažintume su jų aktoriais ir režisierių darbais, net jeigu tai būtų greitai pagaminti serialai.
Laima
Kiemsargiai įkalina namuose
Gyvenu Kauno gatvės 41 name, esu garbaus amžiaus, į lauką einu pasiramsčiuodama lazda. Kai pradėjo snigti, aš, kaip ir daugelis mūsų namo gyventojų, esame įkalinti namuose. Mat šaligatvio niekas nevalo. Vienintelį kartą pravažiavo mažas traktoriukas ir nubraukė viršutinį sniego sluoksnį. Kiemo tvarkytojas nei kastuvo į rankas paima, nei kokio kito įrankio. Sniegas susimušė į gumulus, eiti tokiu paviršiumi neįmanoma, jis nelygus ir slidus. Daugelis kaimynų yra pagyvenę, mes negalime patys nukasti sniego. Kiemsargis paaiškino, kad dabar kastuvais mojuoti nebemadinga, tik traktoriukai gali valyti šaligatvius. Man nesvarbu, kas atliks darbą, svarbu, kad būtų saugu išeiti į lauką. Kiekvieną mėnesį už teritorijos tvarkymą moku 13,67 euro ir turiu pagrindą reikalauti normaliai atlikti darbą. Namą administruojančios bendrovės telefonu atsiliepianti mergina labai maloniai išklauso pretenzijas, bet nuo to niekas nesikeičia.
Adelė
Parduotuvėje – tikras spektaklis
„Juodkrantės“ parduotuvėje mėgavausi netikėtu reginiu. Moteris dėjo į krepšį pirkinius, o iš paskos einantis jos vyras juos vis išimdavo. Reginio kulminacija įvyko tada, kai vyras marinuotų šonkauliukų pakuotę iš krepšelio meste numetė atgal į šaldytuvą. Reginys buvo nepakartojamas, šonkauliai skriejo kelis metrus. Žmonės stebėjo sutuoktinių kovą kaip spektaklį. Tačiau pastebėję, kad sulaukė aplinkinių dėmesio, sutuoktiniai liovėsi.
Alma
