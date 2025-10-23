Kodėl išsiskiria iš kitų?

Paskaičiau straipsnį apie tai, kad iš 60-ies Lietuvos savivaldybių didžioji dauguma, teisingiau, beveik visos, skiria materialinę paramą šeimoms. Pasirodo, tik Klaipėda to nedaro. Ši žinia mane pribloškė. Kodėl mūsų mieste nepadedama vaikus auginančioms šeimoms? Ar ne vienoje valstybėje gyvename? Ar ne visur turi būti vienodai? Paskaičiau šį straipsnį ir pagalvojau, kad noriu emigruoti. Tik ne iš Lietuvos, o į kurią nors kitą vietą.
Jonas
Merginos negalvoja apie įvaizdį
Vis dažniau bjauriuosi merginomis, kurios dedasi į burną ir traukia tuos plastikinius daiktus bei išpučia dūmų kamuolius. Pradžioje, kol tai buvo naujiena, atrodė įdomiai, o dabar – kvailai. Lyg žinduką čiulptų. Labai negražus vaizdas. Kodėl joms niekas nepasako, kad toks pomėgis jaunų merginų nepuošia. Pasirodo, toks rūkymas dar yra ir labai žalingas.
Vilija
Tegul tik asfaltuoja
Šį rudenį daugelyje Klaipėdos gatvių darbuojasi įvairių tarnybų žmonės. Kažkur keičia kanalizacijos šulinių dangčius, kažkur tiesia dviračių takus ar net kloja naują gatvės dangą. Matau, kad socialiniuose tinkluose komentatoriai piktinasi esą patiriamais nepatogumais. O aš džiaugiuosi, man tokie vaizdai tik kelia optimizmą. Vadinasi, bus taika, gyvensime gražiau, patogiau. Ko burbėti, ko amžinai piktintis? Juk darbai gatvėse – ne amžini. Sutvarkys, ir bus visiems patogu važiuoti.
Vytautas
Langai nušvito spalvomis
Nuostabiai pasikeitė Dangės dešinysis krantas, kur išaugo „Memelio miestas“. Man labai patinka šie įdomūs pastatai, bus smalsu pasivaikščioti po šį kvartalą. Bet labiausiai nudžiugau, kai ankstyvą rytą, dar neišaušus, važiavau per Pilies tiltą ir net aiktelėjau pamačiusi, kaip gražiai atrodo šis kvartalas tamsoje. Arčiausiai gatvės pastatyto namo langai švietė trispalvės spalvomis. Norėčiau pati paspausti šio kvartalo statytojams ir jų viršininkui ranką. Didžiausia pagarba už tokį patriotišką poelgį.
Irena
